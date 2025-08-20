Тръмп нареди да боядисат оградата с Мексико в черно

Американското правителство планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да се затрудни катеренето ѝ. Това съобщи министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноъм.

Оградата е изградена от плътно разположени метални колони, които вече правят прескачането почти невъзможно, а дълбокото им вкопаване в земята силно затруднява прокопаването на тунели. Според Ноъм черният цвят, поискан лично от президента Доналд Тръмп, ще повишава температурата на метала в горещо време и така ще възпрепятства опитите за преминаване.

Идеята е част от усилията за ограничаване на нелегалната имиграция. Тръмп започна изграждането на граничната стена още през първия си мандат, след като през 2016 г. обеща съоръжение с дължина около 3200 километра, и заяви, че възнамерява да го довърши в следващите години.