САЩ спират издаването на студентски визи

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е наредила на мисиите си в чужбина да спрат да насрочват нови срещи за интервюиране на кандидати за студентски визи и визи за обмен, пише Vesti.bg. Държавният департамент се подготвя да разшири проверките на профилите в социалните медии на чуждестранните студенти, предава Ройтерс, като се позова на вътрешен документ, до който агенцията е успяла да получи достъп.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио казва в документа, че ведомството планира да издаде актуализирани насоки относно проверките чрез социалните медии на кандидатите за студенти и на посетителите на обменни начала и съветва консулските отдели да спрат планирането на срещите за интервюта за визи.

Този ход идва в момент, когато администрацията на Тръмп се стреми да увеличи депортациите и да отмени визите на някои студенти като част от широкообхватните си усилия да изпълни твърдолинейната си имиграционна програма, отбелязва Ройтерс.

В документа, за съществуването на който първо съобщи сп. „Политико“, Рубио казва, че вече насрочените срещи могат да продължат съгласно настоящите насоки, но не бива да бъдат насрочвани нови.

Към момента Държавният департамент на САЩ не е отговорил на запитване за коментар, посочва Ройтерс.

„Департаментът извършва оценка на съществуващите операции и процеси за проверка и проучване на кандидатите за визи за студенти и на посетителите на обменни начала (F, M, J) и въз основа на този преглед планира да издаде насоки за разширено проучване на профилите в социалните медии за всички такива кандидати“, се казва още в документа.

Представители на администрацията на Тръмп казват, че притежателите на студентски визи и зелени карти подлежат на депортиране заради подкрепата им за палестинците и критиките срещу поведението на Израел във войната в Газа, като наричат действията им заплаха за външната политика на САЩ и ги обвиняват, че подкрепят „Хамас“, коментира Ройтерс.

Критиците на Тръмп твърдят, че тези действия представляват атака срещу правото на свобода на словото, записано в Първата поправка на Конституцията на САЩ.