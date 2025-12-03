Парламентът отхвърли предложението на президента за референдум за еврото

С 81 гласа „за“, 135 „против“ и трима въздържали се, парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“.

След гласуването председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението на парламента ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, съобщава БТА.

Представител на президентската институция не дойде в пленарната зала, за да представи мотивите за предложението за национално допитване.

Въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешна убеденост на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля, заявява в мотивите си държавният глава. Всеки български гражданин има право да се произнесе относно своите пари и благосъстояние, посочва той. Според президента референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация, той ще даде думата на хората и ще позволи да се чуят всички аргументи.

По време на дебата от „Възраждане“ разпънаха транспарант пред трибуната на Народното събрание с надпис „Референдум за лева! Не на еврото“. Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи забележка, че това не е позволено в пленарната зала. Манол Пейков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и депутати от „Възраждане“ влязоха в спор за рублата, лева и еврото.