Осем министри отговарят на въпроси в парламента

Осем министри ще участват в редовния парламентарен контрол.

Tой ще започне с въпрос към министъра на външните работи Георг Георгиев за позицията на министерството за представената европейска рамка за подкрепа на Украйна, съобщава БНР.

На най-много въпроси – 21, ще отговаря министърът на околната среда и водите Манол Генов.

В контрола ще участват и министрите на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, на правосъдието Георги Георгиев, на здравеопазването Силви Кирилов, на културата Мариан Бачев, на земеделието и храните Георги Тахов и на енергетиката Жечо Станков.

Преди това депутати ще обсъдят отчет за дейността на БТА през м.г.