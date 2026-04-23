Политическото напрежение в коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ поставя под въпрос дали пловдивският издател Манол Пейков ще стане депутат в новото Народно събрание.

Ключът е в избора на Асен Василев – дали да влезе в парламента от Пловдив или от Хасково. Решението му ще пренареди мандатите и директно ще се отрази върху разпределението в града под тепетата.

Асен Василев за драмата с Манол Пейков: Апаратни игри

Пловдив – между преференции и партийни сметки

В Пловдив Пейков остава извън първите позиции след преференциален вот, който изтласка напред друг кандидат от листата – Чило Попов. Така Пейков се оказва в ситуация, при която депутатското му място зависи не от резултата в града, а от стратегически избор на национално ниво.

Ако Василев избере да представлява Хасково, това би отворило възможност за пренареждане на листата в Пловдив. В противен случай Пейков остава извън парламента.

Напрежение в коалицията

Случаят с пловдивския кандидат се превърна в част от по-широк конфликт между партньорите в коалицията. Според информации, комуникацията между ключови фигури в „Да, България“ и ДСБ е сериозно затруднена в последните дни. Двама от лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, не си вдигат телефоните един на друг от 19 април насам. Същевременно Мирчев обмисля създаването на отделна парламентарна група само с хора от „Да, България“, пише OFFNews, позовавайки се на източници на „24 часа“.

„Буря в чаша вода“ или реален риск

Темата с Пейков предизвика сериозни реакции в социалните мрежи, а казусът се превърна в символ на напрежението между партньорите. Макар да беше определен от лидерите като преувеличен, рискът от вътрешни размествания остава.

Решението на Асен Василев се очаква в кратки срокове и ще даде ясен отговор дали Пловдив ще има още един свой представител в парламента – или Манол Пейков ще остане извън него.