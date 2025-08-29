Мирослав Рашков e официално назначен за главен секретар на МВР

С указ на президента Румен Радев, главен комисар Мирослав Рашков беше официално назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Назначението е направено на основание Конституцията и Закона за МВР, а изпълнението на указа се възлага на вътрешния министър.

До този момент Рашков изпълняваше временно длъжността главен секретар. Назначението му идва след предложение от Министерския съвет, прието на 27 август, и е подкрепено от политическото ръководство на МВР заради доказаната професионалност и политическа неутралност на Рашков.

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел „Икономическа полиция“. От 2017 до 2022 г. е в „Криминална полиция“ при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, „Почетен знак на МВР – II степен“ от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.