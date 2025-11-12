Комисията по бюджет и финанси с извънредно заседание

Работодатели и синдикати представят становищата си по Бюджет 2026
По инициатива на „Продължаваме Промяната“ бяха събрани подписи за свикване на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Заседанието е насрочено за днес в 16:00 часа в зала 134 на парламента.
На срещата са поканени представители на работодателските организации и синдикатите, за да представят своите становища и предложения по Бюджет 2026. Целта на инициативата е да се възстанови професионалният диалог между държавата, бизнеса и социалните партньори и да се намерят решения, които да не натоварват българските работници и фирми с допълнителни данъци и осигуровки.
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Очаква се обсъждането да предостави платформа за обмен на мнения и конкретни предложения, които да бъдат взети предвид при финалното оформяне на държавния бюджет за следващата година.
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