Част от имената в служебния кабинет на Андрей Гюров вече се очертават, информира OFFNews. Сред обсъжданите кандидати попадат както бивши министри, така и опитни държавни експерти.
Гюров представя състава на служебния кабинет утре
Вицепремиер
- Румяна Бъчварова – сочена като почти сигурен избор. Тя вече е заемала поста и е била вътрешен министър в кабинет на Бойко Борисов.
Вътрешни работи
- Емил Ганчев – бивш заместник-министър, чието име се обсъжда за ръководител на МВР.
Правосъдие
- Емил Дечев – бивш заместник-министър от времето на управлението на Кирил Петков.
Отбрана
- Бойко Ноев – бивш министър на отбраната в правителството на Иван Костов.
Външни работи
- Изборът изглежда е между:
- Надежда Нейнски – бивш външен министър
- Гергана Паси – бивш министър по европейските въпроси
Икономика
- Вариантите са двама бивши министри:
- Трайчо Трайков
- Даниела Везиева
Образование
- Наталия Митева – бивш заместник-министър.
Труд и социална политика
- Борислав Гуцанов – очаква се да запази поста си.
Финанси
- Георги Клисурски – настоящ заместник-министър и бивш заместник-кмет по финанси.
Други възможни назначения
- Асена Сербезова – здравеопазване
- Юлиян Попов – екология
- Иван Шишков – регионално развитие
- Александър Николов – енергетика
- Милена Стойчева – иновации
Повечето от спряганите кандидати вече имат управленски опит, което подсказва, че се търси експертен профил за състава на служебния кабинет. Окончателните решения се очакват съвсем скоро.
