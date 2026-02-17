Част от имената в служебния кабинет на Андрей Гюров вече се очертават, информира OFFNews. Сред обсъжданите кандидати попадат както бивши министри, така и опитни държавни експерти.

Гюров представя състава на служебния кабинет утре

Вицепремиер

Румяна Бъчварова – сочена като почти сигурен избор. Тя вече е заемала поста и е била вътрешен министър в кабинет на Бойко Борисов.

Вътрешни работи

Емил Ганчев – бивш заместник-министър, чието име се обсъжда за ръководител на МВР.

Правосъдие

Емил Дечев – бивш заместник-министър от времето на управлението на Кирил Петков.

Отбрана

Бойко Ноев – бивш министър на отбраната в правителството на Иван Костов.

Външни работи

Изборът изглежда е между: Надежда Нейнски – бивш външен министър Гергана Паси – бивш министър по европейските въпроси



Икономика

Вариантите са двама бивши министри: Трайчо Трайков Даниела Везиева



Образование

Наталия Митева – бивш заместник-министър.

Труд и социална политика

Борислав Гуцанов – очаква се да запази поста си.

Финанси

Георги Клисурски – настоящ заместник-министър и бивш заместник-кмет по финанси.

Други възможни назначения

Асена Сербезова – здравеопазване

– здравеопазване Юлиян Попов – екология

– екология Иван Шишков – регионално развитие

– регионално развитие Александър Николов – енергетика

– енергетика Милена Стойчева – иновации

Повечето от спряганите кандидати вече имат управленски опит, което подсказва, че се търси експертен профил за състава на служебния кабинет. Окончателните решения се очакват съвсем скоро.