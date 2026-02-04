Йотова продължава разговорите с партиите за служебен кабинет

Президентът Илияна Йотова ще проведе нова серия срещи с парламентарно представените сили като част от процедурата по излъчване на служебен министър-председател. Днес държавният глава ще разговаря последователно с „Движение за права и свободи – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Покана е изпратена и до „Възраждане“, но от партията вече обявиха, че няма да се включат в консултациите. Ден по-рано президентът обсъди темата с представители на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

По време на разговорите Йотова подчерта, че водещ приоритет остава организирането на честни и прозрачни избори в най-кратки възможни срокове. От ПП-ДБ посочиха като реалистична дата за вот 19 април.

От ГЕРБ-СДС лансираха и хипотеза за възможен служебен премиер измежду действащите народни представители, ако президентът прецени, че има подходяща фигура. Йотова заяви, че може да обсъди подобен вариант с останалите партии, но предупреди, че ограниченото време до изборите може да се окаже пречка.

Миналата седмица държавният глава вече се срещна с всички потенциални кандидати за поста, посочени в Конституцията, като петима от тях са декларирали готовност да оглавят служебно правителство.

Основният закон предвижда след консултации с парламентарните групи президентът да назначи служебен кабинет по предложение на кандидата за премиер и да насрочи избори в срок до два месеца.