Общински съвет-Пловдив се събира на извънредна сесия на 14 май, за да бъде решен казусът с автогарите „Юг“ и „Северен“. Около това решение се обединиха представители на всички общински групи на провел се разширен председателски съвет, на който присъства, както кметът Костадин Димитров, така и изпълнителният директор на „Хеброс бус“ Юлия Москова и заместникът й Веселин Дошков – оператори на автогарите „Юг“ и „Север“.

По време на извънредната среща всички участници се обединиха около становището, че за да се гарантират нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите, е необходимо провеждането на извънредна сесия. В резултат на проведения диалог между всички участващи страни кметът Костадин Димитров ще внесе за разглеждане в Общинския съвет частична промяна на Решение №119 на местния парламент от миналия четвъртък в частта, касаеща автогара „Юг“.

С допълнително предложение, отправено до Общински съвет във връзка с казуса с автогара „Север“, ще бъде разгледано запазване дейността й през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. Общинските съветници изразиха становище, че част от бъдещата финансовата компенсация да бъде поета от съседните общини, които преимуществено използват автогара „Север“ за начална и крайна точка на спиране. Кметът Костадин Димитров изрази готовност да проведе разговори със своите колеги след приемане на конкретното решение.

Процесът за преместване на автогара „Север“ в района на жп гара „Филипово“ вече е започнал, като са проведени разговори с представители на НКЖИ. Среща по въпроса ще бъде търсена с новото ръководство на Министерство на транспорта.