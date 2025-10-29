ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН въвеждат ротация на председателя на парламента

Управляващата коалиция между ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и „Има такъв народ“ подписа анекс към своето коалиционно споразумение, с който се урежда нов механизъм за ротация на председателя на Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.
Съгласно договореното, трите политически сили ще излъчват последователно свой кандидат за председател на парламента, като всеки ще заема поста за срок от 10 месеца. Редът на ротация започва с ГЕРБ-СДС, следвани от ИТН и БСП. След приключване на цикъла процедурата ще се повтаря.
Останалите клаузи на споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влезе в сила още днес, след като Наталия Киселова се оттегли от поста, а депутатите избраха Рая Назарян за нов председател на Народното събрание.
Ротации, сглобки, заварки, концесии, сметки, зависимости – все недемократични методи за узурпиране на властта! Родните политици се страхуват най-много от народа си! Затова и един Референдум не допуснаха в уж демократичната ни държава!
Ами всички КЗПЕСЕТА. Арх РАЙМОЛОВСКИ от Централна Община
Проектантите
Стига с тези партии,които съсипаха Пловдив.
КОЙ РАЗРЕШИ ДА СЕ КЪРТЯТ СКАЛИТЕ НА БУНАРДЖИКА???
ИСКАНО Е РАЗРЕШЕНИЕ от ВОЕННИТЕ.
Защо?
За да се строи АЛЧНО, а не по план.
Изменяни са проекти.
И зад всичко това
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
СЛУЖБИТЕ ЧИНГИЗКИ