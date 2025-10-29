ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН въвеждат ротация на председателя на парламента

Управляващата коалиция между ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и „Има такъв народ“ подписа анекс към своето коалиционно споразумение, с който се урежда нов механизъм за ротация на председателя на Народното събрание. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Съгласно договореното, трите политически сили ще излъчват последователно свой кандидат за председател на парламента, като всеки ще заема поста за срок от 10 месеца. Редът на ротация започва с ГЕРБ-СДС, следвани от ИТН и БСП. След приключване на цикъла процедурата ще се повтаря.

Останалите клаузи на споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влезе в сила още днес, след като Наталия Киселова се оттегли от поста, а депутатите избраха Рая Назарян за нов председател на Народното събрание.