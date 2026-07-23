Доверието към правителството продължава да се понижава, а все повече българи оценяват негативно работата на изпълнителната власт. Това сочат данните от национално представително проучване на агенция „Маркет ЛИНКС“, проведено между 11 и 19 юли сред 1002 пълнолетни българи.

Спрямо месец май положителната оценка за кабинета е намаляла с 8 процентни пункта, докато недоверието е нараснало с 11 пункта. Според социолога Добромир Живков вече не става дума за краткотрайна обществена реакция, а за тенденция, която постепенно се затвърждава.

По думите му причината е разминаването между високите очаквания към управлението и реалните резултати, които гражданите виждат до момента. Допълнително влияние оказват и противоречивите послания по външнополитически теми – от позициите по войната в Украйна и санкциите срещу Русия до решенията, свързани със сътрудничеството със САЩ.

Спад се отчита и в оценката за министър-председателя Румен Радев. Въпреки това той остава политикът с най-висок обществен рейтинг според изследването. Социолозите отбелязват, че личната оценка за премиера традиционно следва нагласите към правителството и поради тази причина понижението не е изненадващо.

За разлика от кабинета, парламентът запазва сравнително стабилни нива на обществено доверие.

Изследването разглежда и електоралните нагласи. Ако парламентарни избори се проведат сега, коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ би изпреварила ГЕРБ, докато подкрепата за ДПС и „Възраждане“ остава около нивата, необходими за парламентарно представителство.

Доверие в партийните лидери

По отношение на отделните партийни лидери проучването отчита сериозно понижение в доверието към Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните месеци. Според Добромир Живков това е пряко свързано с представянето на техните политически формации и променената политическа ситуация след последните избори.

Сред останалите лидери с измерено обществено доверие са Асен Василев, Бойко Борисов, Костадин Костадинов и Делян Пеевски. За първи път в подобно изследване е включен и новият председател на ДСБ Радан Кънев. Според социолозите общественото отношение към него все още се формира, което обяснява сравнително ниските нива както на доверие, така и на недоверие.

Според авторите на проучването политическите партии и техните лидери остават силно зависими едни от други, като обществената оценка за една формация почти неизбежно се пренася и върху нейния председател. Именно затова изборните резултати продължават да бъдат един от основните фактори, които определят доверието към политическите лидери.

Изображения: Маркетлинкс