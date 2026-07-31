Депутатите ще бъдат в лятна ваканция от 5 до 23 август

Народното събрание ще бъде в лятна ваканция от 5 до 23 август включително, решиха депутатите на днешното си пленарно заседание.

Предложението беше внесено от парламентарната група на „Прогресивна България“ и получи широка подкрепа в пленарната зала. Решението беше прието със 150 гласа „за“, двама народни представители гласуваха „против“, а един се въздържа. Депутатите от ГЕРБ – СДС не участваха в гласуването.

С решението парламентът съкращава традиционната си лятна почивка. Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната ваканция на депутатите е от 1 до 31 август, но тази година те ще прекъснат работа за по-малко от три седмици.

Очаква се след края на ваканцията Народното събрание да възобнови работата си на 24 август, когато дневният ред отново ще включва разглеждането на законопроекти и други важни решения преди началото на есенната политическа сесия.