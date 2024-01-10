Денков с важни думи за ротацията

Няма да правим компромиси със състава на Министерския съвет заради ДПС при ротацията, заяви премиерът Николай Денков, предава Vesti.bg. Той отговаря за седми път на въпроси на граждани във Facebook.

Ако искаме да гласува и ДПС за това правителство, трябва да минем и през разговори с ръководството на ДПС, посочи Денков. Според него, колкото е по-широка подкрепата за правителството в парламента, толкова по-добре.

Премиерът каза, че при ротацията министри ще бъдат сменяни само ако и двамата с Мария Габриел са съгласни това да се случи. Министрите трябва да продължат работата си, за да се опитат да изпълнят това, което са започнали. Ще бъдат сменяни само ако наистина е необходимо, това ще бъдат единични случаи, отбеляза министър-председателят. Ако ГЕРБ държат на предложението си, няма нищо лошо Асен Василев да бъде втори вицепремиер след ротацията, добави Денков.

„Председател на НС може да е както Никола Минчев, така и Атанас Атанасов“, обясни той.

По думите му повече експерти, отколкото политически лица, са удачни за позиции в съдебната система.

„За конституционен съдия би бил подходящ неполитически оцветен човек, който има богат опит в сферата. Не смятам за правилно ген. Атанасов да бъде кандидат, а по-скоро лице от юридическите среди“, заяви Денков.

„Това, че Радев представя пред Конституционния съд промените в Конституцията, не е лошо. Той не атакува правосъдната система, а ограничаването на неговите права по отношение на служебното правителство. Причината е, че промените са направени така, че да се избегне еднолично управление на президента. Неприемлив е езикът, който използва. Държи се като опозиционен лидер, да направи партия и да спечели избори, ако иска да говори така. Всичко друго не съответства на позицията му“, смята той.

„Президентът имаше възможност да вкара България в Шенген със служебния си кабинет. Трябваха промени в закони и в Конституцията, затова нищо не се реализира. Без редовен парламент България нямаше как да бъде приета в Шенген, нито по въздух, нито по вода. Некоректно е Радев да критикува по тази линия“, каза премиерът.

Той уточни, че сред ползите от присъединяването ни са, че няма да се чака на опашки, а и туристите ще са облекчени в придвижването си, но за бизнеса е много важно да паднат и сухопътните граници. Според него е реалистично да търсим решение за пълно присъединяване в края на 2024 г. и началото на следващата година. Преговорите със сигурност ще започнат през настоящата година, категоричен е премиерът.

Дезинформация, която плаши хората – така той окачестви информациите, че България се е съгласила да приеме хиляди бежанци срещу влизане във въздушен и воден Шенген.

„Ще създадем координационно звено към МС за борба с дезинформацията. Обсъжда се създаване на отделен закон или допълване на текстовете за Националната сигурност“, посочи Денков.

По отношение на еврозоната по думите му единственото, което ни спира в момента, е по-високата инфлация.