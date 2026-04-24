Преди по-малко от минута

166 Преди по-малко от минута

ЦИК обяви разпределението на мандатите в 52-рото Народно събрание

Централната избирателна комисия обяви окончателното разпределение на депутатските места в 52-рото Народно събрание.

Най-голяма парламентарна група ще има „Прогресивна България“ със 131 народни представители. Следват ГЕРБ–СДС с 39 депутати и „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 37.

ДПС ще разполага с 21 мандата, а „Възраждане“ ще има 12 представители в новия парламент.

Очаква се в събота ЦИК да публикува и имената на народните представители в 52-рото Народно събрание.