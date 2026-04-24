БългарияВластИзбориНовини

ЦИК обяви разпределението на мандатите в 52-рото Народно събрание

08:20ч, петък, 24 април, 2026
1 166
Парламент

Централната избирателна комисия обяви окончателното разпределение на депутатските места в 52-рото Народно събрание.

Най-голяма парламентарна група ще има „Прогресивна България“ със 131 народни представители. Следват ГЕРБ–СДС с 39 депутати и „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 37.

ДПС ще разполага с 21 мандата, а „Възраждане“ ще има 12 представители в новия парламент.

Очаква се в събота ЦИК да публикува и имената на народните представители в 52-рото Народно събрание.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:20ч, петък, 24 април, 2026
1 166 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Манолито ще гледа параламента от дивана у тях с бутулка водка в ръка. Може да отвори сметка за подаяния да му събират привържениците му, обича той кампаниите за събиране на пари

    Отговор

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина