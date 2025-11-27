АктуалноБългарияВластНовини

Борисов: Проектобюджетът ще бъде оттеглен и преработен

10:13ч, четвъртък, 27 ноември, 2025
4 198 Преди по-малко от минута

Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и подложен на преработка. Това съобщи пред медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Хиляди излязоха на протест срещу бюджета

Той заяви, че е призовал премиера и финансовия министър да намерят законов механизъм за изтегляне на документа, който вече е приет на първо четене. По думите му бюджетът не трябва да продължи напред, докато не бъде възстановен диалогът в Националния съвет за тристранно сътрудничество и не се постигне разбирателство за управлението през следващите години.

„Докато това не се случи, ще се работи по стария бюджет“, подчерта Борисов.

Не е ясен броят на задържаните след протеста пред парламента

