Борисов: Проектобюджетът ще бъде оттеглен и преработен

Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и подложен на преработка. Това съобщи пред медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Хиляди излязоха на протест срещу бюджета
Той заяви, че е призовал премиера и финансовия министър да намерят законов механизъм за изтегляне на документа, който вече е приет на първо четене. По думите му бюджетът не трябва да продължи напред, докато не бъде възстановен диалогът в Националния съвет за тристранно сътрудничество и не се постигне разбирателство за управлението през следващите години.
„Докато това не се случи, ще се работи по стария бюджет“, подчерта Борисов.
Не е ясен броят на задържаните след протеста пред парламента
4 коментари
ОБЩИНАТА ДА МИ ВЪЗСТАНОВИ С ЛИХВА
НЕОСНОВАТЕЛНО ВЗЕТО
ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
Аз ДАДОХ ПАРИ НА МАЙКА МИ А КРАДЛИВИТЕ ОБЩИНАРИ ГИ ОБЛОЖИХА С ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
ОБЩИНАТА ДА МИ ВЪЗСТАНОВИ С ЛИХВА
НЕОСНОВАТЕЛНО ВЗЕТО
ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
Да,вие оставихте пари на майка ВИ Мария Андонова ПОПОВА, ЗА ДА ГИ ПОЛЗВА.
Идиот, мутра мръсна- най-крадлива! Ти трябваше да си отдавна в затвора с прасето ДП!
Вие-Герб и ДПС унищожихте България!