Без коментар: Второ прессъобщение, че всеки момент се очаква проектът за временна организация на движението по ул. „Гладстон“

След PR-текстът, че се очаква оптимизация на организацията на движението по Гладстон, изпратен днес в 10,40 – 72 часа, след затваряне на улица „Преслав“ – до медиите бе изпратено второ съобщение от общината в 16,26, което гласи: „Всеки момент се очаква проектът за временна организация на движението по ул. „Гладстон“.

Ето и текстът:

„Във връзка с ремонта на ул. „Преслав“ се очаква всеки момент изпълнителят на обекта ВиК да внесе в ОП „Организация и контрол на транспорта“ проект за временна организация на движението, която да намали напрежението в автомобилния трафик по ул. „Гладстон“.

Предвижда се пътните превозни средства да завиват от „Гладстон“ надясно по ул. „Виктор Юго“, надясно по „Йосиф Шнитер“ и наляво по „Преслав“. В обратната посока движението ще се осъществява от ул. „Преслав“ по ул. „Густав Вайганд“, „Виктор Юго“ и „Гладстон“.

Вероятно ще се наложи премахване на еднопосочното движение в участъка на „Виктор Юго“ от „Гладстон“ до „Йосиф Шнитер“ със забрана за спиране на колите. Превозни средства ще се движат в двете посоки, като екипи на „Пътна полиция“ ще контролират движението.

Директорът на „Организация и контрол на транспорта“ инж. Пламен Вълков допълни, че светофарът на кръстовището между ул. „Гладстон“ и „Преслав“ ще бъде включен на минимални времена, за да могат пешеходците да пресичат улицата.

Веднага след получаване на проекта и поставяне на необходимите пътни знаци новата организация ще влезе в сила. Инж. Вълков потвърди, че строителството временно е спряно заради разкрити археологически находки.“

„Капацитет!“ – това е всичко, което може да се каже по въпроса и „без коментар“.