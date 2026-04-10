Акад. Николай Денков в Асеновград: Корупцията е причината за лошата инфраструктура

Зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков посети Асеновград, където проведе поредица от открити срещи с граждани заедно с кандидатите от листата на МИР 17 – Пловдив област.

„Тук сме, за да чуем истинските въпроси на хората очи в очи. Продължаваме нашия честен разговор за визията, от която България има нужда сега“, заяви акад. Денков.

По време на разговорите бяха обсъдени ключови приоритети за региона и страната, както и проблемите на гражданите. Водачът на листата за Пловдив област Йордан Иванов и кандидатите за народни представители Антония Добрева, Борислав Русев, Георги Гюлев, Деница Георгиева, Константин Смиленов, Сотир Кафалов, както и Велислав Величков, кандидат от МИР 16 – Пловдив, проведоха множество лични разговори с жителите на града. Те представиха своите ангажименти за подобряване на качеството на живот в областта и обсъдиха конкретните стъпки за решаване на проблемите, поставени от гражданите.

Един от тях е продължаващото безводие заради трасето от близо 4 км., което свързва местностите Лаково и Параколово. То аварира многократно през годината и почти целият град няма вода. Акад. Денков изтъкна кражбите и корупцията през последните 2 години управление на модела Пеевски-Борисов като основна причина за лошата инфраструктура и системния проблем с ВиК в областта.

По-рано ПП – Пловдив област организира и здравна инициатива за безплатно измерване на кръвно налягане и кръвна захар. От екипа подчертаха, че здравеопазването ще продължи да бъде водещ приоритет за партията и в следващото Народно събрание, докато достъпът до качествена здравна грижа не се подобри във всички населени места. За целта ПП-ДБ има нужда от голямо мнозинство в парламента, което да гарантира, че ще има пари за здравето на гражданите, а не за забогатяването на няколко човека със скъпоструваща охрана.

На предстоящите избори „Продължаваме Промяната – Демократична България“ е с номер 7 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.