10% съкращения в бюджетния сектор от септември

Съкращения на разходите за персонал с 10% ще бъдат въведени в целия бюджетен сектор от 1 септември 2026 г. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев на брифинг след заседание на Министерския съвет.

По думите му няма да има намаляване на индивидуалните заплати, но мярката ще наложи структурни промени и съкращаване на щатове, като приоритетно ще бъдат премахвани незаетите позиции. Всеки министър ще решава сам как да изпълни поставената цел в своя ресор.

„Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления“, коментира темата от Германия премиерът Румен Радев.

Мярката е част от подготовката на Бюджет 2026, като финансовият министър не посочи какъв дефицит ще бъде заложен във финансовата рамка.

Спират автоматичното увеличение на заплатите

Правителството предвижда да отпаднат автоматичните механизми за индексиране на възнагражденията в редица бюджетни сектори. Това ще засегне заплатите на премиера, министрите, заместник-министрите, политическите кабинети, регулаторите, съдебната система, сектор „Сигурност“ и университетите.

За учителските заплати все още няма окончателно решение, тъй като обвързването им със 125% от средната заплата е част от колективен трудов договор.

Всички тези възнаграждения ще бъдат замразени, като засега остава в сила увеличението от 5%, предвидено от началото на 2026 г. чрез удължителния бюджет.

Въвежда се и таван на основната заплата в бюджетния сектор, който ще бъде равен на възнаграждението на президента – около 8000 евро. Ограничението обаче може да не важи за структури като БНБ.

Правителството ще предложи депутатите също да се откажат от автоматичната формула за определяне на собствените си възнаграждения. Предвижда се и премахване на бонусите за изборните длъжности.

Вдигат осигурителните прагове

От 1 август 2026 г. максималният осигурителен доход ще бъде увеличен с 189 евро и ще достигне 2300 евро. Минималните осигурителни прагове също ще бъдат повишени с 5%, за да се изравнят с минималната работна заплата за 2026 г., която е 620,20 евро.

„Данъци няма да се повишават“, увери Гълъб Донев.

Замразяват проекти и затягат контрола

Финансовият министър обяви още, че капиталовите разходи ще бъдат пренаредени по приоритети, а част от проектите временно ще бъдат замразени.

„Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола. Ще бъдем безкомпромисни към контрабандата, укриването на данъци и осигуровки и злоупотребата с публични ресурси“, заяви Донев.

По думите му дефицитът към края на април е достигнал 1,75 млрд. евро, а допълнително има още 2,55 млрд. евро разходи, които чакат разплащане. Той посочи и над 1,1 млрд. евро неразплатени общински проекти.

„Модата на бюджетите на кръпките свърши“, коментира финансовият министър и заяви, че кабинетът ще сложи „стоп на държавните хранилки“.

Въпреки ограниченията Донев увери, че увеличението на пенсиите с 7,8% от 1 юли ще бъде изпълнено, а социалните плащания към уязвимите групи няма да бъдат забавяни.

Министърът потвърди и смяната на директора на Агенция „Митници“, като на мястото на Георги Димов е назначен Николай Шушков.