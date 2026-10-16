Зимни условия в планините: снегът над 1500 метра достига 25 сантиметра

ПСС предупреждава за заледявания, мъгла и риск от подхлъзване и изгубване
Снежна покривка вече има във високите части на Пирин, Рила, Родопите и Витоша. На места над 1500 метра снегът достига 20–25 сантиметра, а през следващите дни се очакват и нови валежи.
От Планинската спасителна служба предупреждават туристите да не подценяват зимните условия. Затоплянето през деня и последващото замръзване през нощта създават предпоставки за заледявания и подхлъзвания.
„Подходящо е, разбира се, въпросът е да се спазват основните правила за безопасност и по възможност придвижване в по-низките части на планините“, коментира Александър Весков, директор на ПСС – Благоевград. По думите му през следващите дни се очаква още сняг във високите части на планините.
При зимни маршрути са необходими подходящи зимни обувки, котки и пикел, когато конкретният маршрут и условията го изискват. От ПСС съветват туристите да не предприемат преходи сами и предварително да информират близки за маршрута си.
Сред основните опасности са мъглата и загубването на ориентация, заледените участъци, подхлъзванията и пропадането между камъни, скрити под снежната покривка.
„Много важно е и по възможност да не се предприемат такива маршрути сам, а в компанията на някой, защото първата помощ, другарската помощ е животоспасяваща в 90% от случаите“, посочи Весков.
През последните дни не са регистрирани сериозни инциденти в планината. Според Весков по-лошото време вероятно ограничава броя на туристите, но това не е гаранция, че инциденти няма да се случат.
От ПСС препоръчват преди тръгване да се проверява прогнозата за времето, да се подбира екипировка според маршрута и да се има предвид, че условията във високите части вече са зимни.
Спасителите съветват туристите да сключат и планинска застраховка, която покрива разходите при спасителна акция. По думите на Весков годишната застраховка струва около 20 евро.
Снимка: Стопкадър pamporovo.me
Един коментар
Wow, this post really highlights the beauty and challenges of winter at high altitudes! It’s fascinating how snow conditions can impact tourism and the alpine ecosystem. It reminds me of space waves in that both phenomena require balance—nature’s rhythms echo our experiences on Earth! Thank you for sharing such insightful content!