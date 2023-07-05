Карта показва свободните места на къмпинги по Черноморието

Инициативата, която събира тези възможности на едно място, е на платформата за устойчив туризъм Karavani.bg
Карта показва свободните места за разполагане на кемпери и палатки, както и каравани, които могат да бъдат наети, на къмпинги по Българското Черноморие. Инициативата, която събира тези възможности на едно място, е на платформата за устойчив туризъм Karavani.bg и стъпва на информация, споделена от над 20 къмпинга*. Целта е през този визуален формат, свободен за използване, хората лесно и бързо да се ориентират къде могат да организират своята желана ваканция сред природата, а в бъдеще ще бъде разширен, включвайки и други части на страната.
Проучването показва още, че по Черноморието къмпингите предлагат и допълнителни активности, за да привлекат вече почиващи. На места посетителите могат да се възползват от безплатен паркинг, Wi-Fi, да хапнат в близкия ресторант, да прекарат приятно вечерта си под звездите на бар или на сцена с музикална или кино програма. Към всички туристи призивът е да обичат природата и да имат отношение към нея и опазването ѝ.
Картата може да бъде намерена тук.
„Радваме се, че толкова много къмпинги откликнаха на нашите запитвания и се включиха в инициативата да покажем кои са свободните места за разполагане на кемпери и палатки на нашето море. На картата могат да бъдат видени и караваните, които се отдават под наем и през нашата платформа. Стремим се всичко, което правим, да улеснява и да популяризира все повече почивката сред природата, която е и истински пълноценната почивка“, сподели основателят на Karavani.bg Николай Неков.
В подкрепа на тази мисия са и данните, които отчита платформата – почивката на къмпинг на Българското Черноморие се оказва търсена и предпочитана от все повече хора от страната и от чужбина – Великобритания, Германия, САЩ, Австрия, Гърция и др. Със старта на активния сезон интересът се увеличава и резервациите са два пъти повече, спрямо същия период през 2022 г.
Сред групите, които избират къмпинга за своята лятна почивка, са семейства с деца, които търсят спокойствието и близостта с природата; двойки, които искат да избягат от града и да се насладят на морето; хора, които работят от разстояние, т.нар. “дигитални номади”, и предпочитат офисът им да е на морето за по-дълъг период от време; българи, които живеят в чужбина, но почиват в страната.
За да отговори на нуждите и предпочитанията на своите потребители, платформата за отдаване под наем на каравани, кемпери, бунгала и палатки предлага широк избор за настаняване на къмпинги в страната. С близо 200 предложения онлайн търсещите пълноценна почивка сред природата могат лесно и сигурно да намерят и да резервират своето лятно преживяване сред природата. В широката селекция на Karavani.bg влизат, освен стандартни каравани, и по-висок клас бунгала с гледка към морето, санитарен възел и климатик. Местата за настаняване предлагат уют, оборудване и удобства за една пълноценна ваканция.
Едновременно с това, условията при анулиране са фиксирани в полза на клиентите – резервации могат да бъдат отменени при пълно възстановяване на платената сума, ако е спазен срокът от поне 30 или 14 дни предизвестие, и на 50%, ако анулирането е между 14 и 7 дни преди резервираната дата. Предстои възможностите в тази посока да се увеличават. От юли тази година ще има и опция за резервиране на почивка на изплащане.
Karavani.bg влиза в активния летен сезон и с версия на английски език, която ще бъде достъпна съвсем скоро, както и с реклама в Румъния на места за настаняване у нас, за да привлече повече туристи от северната ни съседка.
Паралелно, компанията набира и свежи инвестиции в нов рунд на финансиране, насочен към търсенето на водещ инвеститор, стратегически партньори с нови проекти и събития и микроинвеститори, които имат сходни интереси и ценности. Средствата се инвестират в разширяване на технологичния екип, в задържане и повишаване на високото ниво на клиентско обслужване, както и в развитие на пазарите в Гърция и Румъния. Миналата година компанията привлече 50 000 евро от Фонда за рискови инвестиции Innovation Capital, а в следващ рунд и над 60 000 евро. Karavani.bg беше селектирана от специализираната технологична медия The Recursive сред 15-те български стартъпа, които привличат интерес сред инвеститорите, демонстрирайки потенциал за растеж.
*В инициативата се включиха над 20 къмпинга, което не покрива пълния брой от къмпинги по Българското Черноморие. Картата показва актуална картина към юни 2023 г., като трябва да се уточни, че в този момент част от къмпингите са напълно запазени, а други не предлагат свободни места. Цени и условия се договарят директно с конкретните къмпинги. Едновременно с това, платформата Karavani.bg дава възможност за наем на вече разположени каравани или бунгала на къмпинги, които също не са включени в картата. Екипът на Karavani.bg ще продължи да разширява картата със свободни места и в други части на страната, като остава отворен за бъдещи предложения и партньорства.
4 коментари
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