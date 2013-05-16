СъдТемида

Педофилът Алипи се хили в съда

Рецидивистът изпил 15 бири и 2 ракии, преди да посегне на 8-годишната Гюлезар



Излязъл от затвора само две седмици преди гаврата с детето

15 бири и 2 ракии. Такова количество
алкохол е пресушил 35-годишният педофил Алипи, преди да скочи като
разгонено животно върху 8-годишно дете на улицата. Ела да те оближа,
крещял извергът след малката Гюлезар Ташева, която е в шок след
нападението на нереза. С цялата си наглост завършеният рецидивист се
хили ехидно в съда и даде да се разбере, че въобще не му пука ни от съд,
ни от прокуратура, ни от полиция, ни от медии, ни от читателите им. А
със сигурност мястото му е там, накъдето се е отправил отново- в
пандела. Image title

Алипи поиска домашен арест. Но Темида бе
категорична- в ареста. След гаврата с детето, педофилът съвсем спокойно
се прибрал при родителите си в Свиленград, където бил и арестуван.
Роденият в Хасково изверг нападнал Гюлезар на 14-ия ден, след като е
излязъл от затвора. Излежал присъда за кражба. Алипи има богато крими
досие. Осъждан е няколко пъти за кражби, като има и присъда отново за
блудство през 2007 година. Ако отново бъде признат за виновен, Алипи го
грози затвор от 5 до 20 години. Image title
Image title
Image title

    Отговор

