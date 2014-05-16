Наследниците на Златю Бояджиев дочакаха справедливост, съдът им върна 6 платна

Сагата продължи 22 години, във владение на Градската художествена галерия остана само „Молебен за дъжд”



Наследниците на Златю Бояджиев спечелиха съдебната битка за шест платна на гиганта на изобразителното изкуство. Върховният касационен съд реши спора между роднините на Златю Бояджиев и Градската художествена галерия-Пловдив (ГХГ), „Старинен Пловдив”, Исторически музей – Пловдив за собствеността на 6 платна на емблематичния художник. Темида реши творбите „Баташкото клане”, „Обяд на моето семейство”, „Кукери” „Мъж на колене” и „Разстрел” да бъдат върнати на законните им собственици – наследниците на Златю Бояджиев. Една от картините по спора „Молебен за дъжд” съдиите оставят във владение на Градската художествена галерия.

Спорът е с 22 годишна давност. От далечната 1992 година семейството има документи и свидетели, че иска да прибере картините в наследствената колекция, оставена от Златю Бояджиев. Отказът на местната власт в лицето на различни по партийна принадлежност кметове през годините и най-вече на държателите на картините ГХГ и ОИ”Ст. Пловдив” принуди наследниците да предизвикат проверка на Комисията по култура към Народното събрание и на Министерството на културата. Това се случи след повече от 10- годишни проверки на прокуратурата по случая. Още през 2009 година в докладна записка до община Пловдив от директора на ГХГ Красимир Линков е ясно, че институциите не са придобили картините, като са ги закупили или да са били подарени от автора или неговите наследници. Въпреки това се отказва произведенията да бъдат върнати. Констатацията на министерството на културата е че за картините нямат документи и са с неизяснен статут, но семейството трябва да води дело за да си ги върне. Това не остави избор на наследниците Георги Бояджиев и Златин Бояджиев, които заведоха дело в пловдивския окръжен съд за връщане на произведенията. Искът беше уважен и картините присъдени на семейството. Решението беше обжалвано пред Апелативен съд в Пловдив. Той взе коренно противополжно решение и остави картините на държателите. След решението на ВКС в крайна сметка наследниците получават правото да получат най-сетне по-голямата част от произведенията.

За съжаление през тези почти 25 години борба за връщане на картините нито една институция не се опита да реши самостоятелно проблема. Синът на Златю Бояджиев, Георги не дочака решението на съда. Бояджана почина през лятото на 2013 година, огорчен от липсата на реални и адекватни решения от системата. И от обидното на моменти поведение на чиновници в местната община.

Снимки: Иван Палейков

