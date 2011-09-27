Имало Мешере, а не помен в къщата на Рашков в деня на убийството на Ангел Петров

Прегазилите трима полицаи и две деца Спас и Георги с пранги в съда



Мешере, а не помен, е имало в хасиендата на Кирил Рашков, разбра се днес в съда. Така всяка една дума на скрилия се в миша дупка така наремен ромски монарх се оказва лъжа. Именно той извади версията на помена, който катунци упорито отричаха. Сбирката в имението на клана Рашкови е била заради свикан цигански съд, разкриха в съда днес арестуваните след мелетата в Катуница Спас Христов и Георги Йорданов, които прегазиха трима полицаи и двама младежи от селото в опита си да избягат от гнева на хората. Двамата бяха докарани в пранги в съдебната зала, където се гледат мерките им за неотклонение. Бяха с вързани ръце, крака и специални колани на кръста. Спас е родом от Нова Загора, но живее в Раковски. С чисто съдебно минало е. За разлика от родения в Пловдив Георги Йорданов, който в момента живее в село Борец. Той е завършен рецидивист с общо девет присъди. Първата е за убийство във Велико Търново от 1998г. През 2006-а е съден за телесна повреда над длъжностно лице. Съден е още за подкуп и други по-дребни престъпления. Последната му присъда е за хулиганство и в момента е в пробация.

В Фолксвагена, с който са минали през хората, е имало още няколко души, сред които две деца. Паникьосахме се от страх. Затова избягахме с колата. Съжаляваме, каза Спас.

Бащата на Георги Йорданов бил в колата също. Той бил поканен Мешере в къщата на Рашков от дъщерята на Киро.













