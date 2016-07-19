Горан Горанов пред Темида: В този арест ще бъда убит

Той е обвинен за 7 грабежа на възрастни жени, някои от които са били приети в болница заради побой

Престъпленията са извършени само за 2 седмици

Горан изрева, че са го изтезавали с електрошок след задържането

Само преди броени минути, приключи заседанието на Районен съд – Пловдив, в което се реши Горан Горанов да остане в ареста. Той е обвинен в това, че в рамките само на 15 дни е ограбил 7 жени, като на някои от тях са нанесели тежки телесни повреди и някои от пострадалите са настанени в различни болнични заведения с комоцио.

Горанов не сдържа сълзите си пред съдията и се разплака, обяснявайки, че не е виновен. С разтреперан глас, обвиняемият заяви, че в 3-то и 4-то районни управления, той е бил бит и тормозен. Изтезаваха ме, можете да видите на камерите. Направиха го, за да подпиша самопризнания, които не съм дал, обясняваше Горан пред Темида. Животът ми е застрашен, моля ви, дори да ме оставите в ареста, преместете ме в друго затворническо общежитие, жалваше се още той.

Адвокат Чердарска, която е защитник на обвиняемия, се опита да смекчи най-тежката мярка „задържане под стража”, но без успех. Прокурорът заяви, че Горанов няма постоянен адрес и освен това има опасност да извърши ново престъпление, при все че е осъждан няколко пъти, макар и преди 10 години. Защитникът на 31-годишния Горан обясни, че обвиняемият има постоянен адрес, но във Варна, а в Пловдив има хора, които биха го приютили, докато трае разследването. Освен това, Горан е бил приеман на всеки 6 месеца в дом за временно настаняване на бездомни хора, но това не омилостиви съдебния състав.

Събраните доказателства по случая, обаче, силно оспорват невинността на обвиняемия и отхвърлят неговото твърдение и това на защитника му, че друг е извършил престъпленията. Жертвите и свидетелските показания сочат именно Горанов за виновен, като има и протокол за разпознаване от страна на пострадалите жени.

Съдията по делото, не счете доводите на защитата за основателни, а относно думите на Горан, че е бил тормозен, заяви, че счита действията на полицаите за съвестно изпълнение на служебните задължения. Що се отнася до молбата му да бъде преместен в друго затворническо общежитие, Темида заяви, че има ред, по който да бъде подадена молба за това, а решението за задържане под стража може да бъде обжалвано в тридневен срок, считано от днес. В този арест аз ще бъда убит, зави обвиняемият след взетото решение от страна на съда.

На излизане, Горанов пак се разплака пред полицаите, които го водеха обратно към ареста, като обясняваше как е бил тормозен физически и психически, и са го изтезавали с електрошок. Не съм виновен, разбирате ли, не съм, стенеше Горан на път към килиите.