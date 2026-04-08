4 години затвор за шофьорката, причинила смъртта на 13-годишно момиче в Пловдив

Пловдивският апелативен съд увеличи наказанието на В. С. от 3 години „лишаване от свобода“ на 4 години, както и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ от 3 на 4 години.

Делото пред Апелативен съд – Пловдив е образувано по жалба на частните обвинители срещу постановената присъда на Окръжен съд – Пловдив.

Съдебното производство пред първоинстанционния съд е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, поради което след определяне на наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, го е намалил с 1/3.

Окръжният съд е признал подсъдимата В. С. за виновна в това, че на 11.07.2023 г. в гр. Пловдив, при управление на лек автомобил „Ситроен“ е нарушила правилата за движение по пътищата, и по непредпазливост е причинила смъртта на 13-годишната Г. А., като деянието е извършено на пешеходна пътека, поради което е осъдена на 2 години „лишаване от свобода“ условно с изпитателен срок от 4 години, като е наложил и кумулативно предвиденото наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 години.

При първоначалното разглеждане на делото от Апелативен съд -Пловдив подсъдимата е била частично оправдана за част от нарушенията на правилата за движение по пътищата като е увеличен и размера на наложените наказания. Решението е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от Върховен касационен съд.

При повторното разглеждане на делото съдът е приел, че първоинстанционният съд е определил наказанието на В. С. при изключителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, в предвидения от закона минимум, а именно 3 години „лишаване от свобода“, който размер е преценен като занижен такъв. При определяне размера на наказанията са отчетени смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимата В.С. и е преценено, че наказанието „лишаване от свобода“ следва да бъде определено под средния предвиден в закона такъв, а именно 4 години, поради превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Доколкото производството пред първата инстанция е преминало по реда на чл. 371, т. 2 от НПК, така определеното наказание е намалено с една трета, като наложеното на В.С. наказание е „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 8 месеца. Съдът е приел, че са налице основанията за отлагане изпълнението на така определеното наказание „лишаване от свобода“ – подсъдимата е с чисто съдебно минало, т.е. неосъждана, наложеното наказание е до 3 години лишаване от свобода и за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на осъдената не е наложително същото да бъде изтърпяно ефективно, като е определил изпитателен срок от 4 години. Увеличено е и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ от 3 години на 4 години.

Решението на апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.