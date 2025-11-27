Окръжният съд във Варна ще се произнесе днес по искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета Благомир Коцев. Заседанието по делото, насрочено за 13:30 ч., идва след като градоначалникът беше държан в ареста от 8 юли.

В понеделник Коцев беше преместен във варненския затвор, след като Върховният касационен съд разпореди делото срещу него да бъде гледано във Варна.

Междувременно Общинската избирателна комисия проведе извънредно заседание в неделя по сигнал, настояващ за предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. Комисията обаче отложи решението, като поиска допълнителна информация от общинската администрация относно използваната от кмета отпуска.