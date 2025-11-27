Окръжният съд във Варна ще се произнесе днес по искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета Благомир Коцев. Заседанието по делото, насрочено за 13:30 ч., идва след като градоначалникът беше държан в ареста от 8 юли.
В понеделник Коцев беше преместен във варненския затвор, след като Върховният касационен съд разпореди делото срещу него да бъде гледано във Варна.
Междувременно Общинската избирателна комисия проведе извънредно заседание в неделя по сигнал, настояващ за предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. Комисията обаче отложи решението, като поиска допълнителна информация от общинската администрация относно използваната от кмета отпуска.
Един коментар
Свобода за Благо! други трябва да са в затвора! една тиква и едно прасе!