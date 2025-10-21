Апелативният съд потвърди – Сарафов вече няма правомощия

Софийският апелативен съд постанови, че Борислав Сарафов няма право да иска възобновяване на наказателни дела, тъй като мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл. В решението се посочва, че съгласно Закона за съдебната власт правомощията на временно изпълняващия длъжността се прекратяват шест месеца след влизането в сила на съответната разпоредба. Затова искания, подадени от Сарафов след 21 юли 2025 г., се считат за невалидни.

Определението на съда не подлежи на обжалване и е изпратено на Върховната касационна прокуратура за сведение.

ВКС: Сарафов вече няма право да подава искания като и.ф. главен прокурор

Припомня се, че още в началото на октомври Върховният касационен съд определи Сарафов като незаконно заемащ длъжността главен прокурор и постанови, че след 21 юли той няма право да сезира съда.