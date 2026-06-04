Пловдив открива MOVE GAME

MOVE GAME – интерактивно пространство за движение и игра в градска среда, реализирано от БГ Бъди активен в рамките на международния проект MoveGame, ще бъде открито официално на 20 юни от 10:00 ч. на Гребната база в Пловдив.

MOVE GAME представлява игрово поле в реален размер, което насърчава физическата активност, социалното взаимодействие и активното използване на градските пространства чрез игрови елементи и placemaking подходи. Проектът цели да покаже как чрез движение, игри и community активности публичните пространства могат да се превърнат в по-живи, активни и използваеми места за хората.

Инициативата е част от MOVE Month – „Месец на движението“, координиран от БГ Бъди активен в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.

Програмата на откриващото събитие включва свободно тестване на играта, открити тренировки, демонстрации, музика, community активности, мобилна библиотека и зони за срещи и свободно общуване. В събитието ще се включат партньори и организации, работещи в сферата на спорта, младежките дейности и градската култура.

Сред акцентите ще бъдат:

отворена тренировка с WOW GYM;

демонстрация и тренировка с DA DAO;

community зона;

мобилна библиотека и reading corner с BRINDO mobile bar;

музика, игри, томбола с награди и активности за млади хора и семейства.

„MOVE GAME е пример как дори малка намеса в градската среда може да превърне едно пространство в място за срещи, движение и общност. Вярваме, че активният град не се създава само чрез инфраструктура, а чрез хората, преживяванията и възможностите за включване, които създаваме заедно“, споделя Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен. Игрището е създадено следвайки принципите на placemaking-а – подход, който поставя хората в центъра на процеса по създаване и оживяване на публичните пространства. Вместо да разглежда градската среда единствено като инфраструктура, placemaking насърчава създаването на места, които отговарят на нуждите на местната общност и стимулират срещи, взаимодействие и активен обществен живот. Чрез комбинация от спорт, игра и участие, пространството се превръща в естествена точка за събиране и споделени преживявания.

Събитието ще се проведе на:

Гребна база Пловдив, Алеята зад Младежки център

20 юни

10:00 – 13:00 ч.

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