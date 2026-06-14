Президентът на федерацията по Гребане: Щастливи сме да сме в Пловдив

Президентът на федерацията Световно гребане FISA Жан-Кристоф Ролан e в Пловдив и сподели няколко думи за медиите в контекста на голямото състезание, което се провежда на Гребния канал. Той заема този пост за втори мандат, а в спортната си кариера е олимпийски шампион и два пъти световен шампион по гребане:

Господин Ролан, накъде се развива гребането в последните години?

Гребането има много дълга история, но в последно време той се развива. В заобикалящата среда, която бързо се променя, ние сме длъжни да се развиваме. Днес гребането не е само класическият спорт, не е само академично гребане. Развиват се морско гребане и гребане в зала с тренировъчни симулатори на гребането. Нашата световна организация Световно гребане регулира и третото направление. Светът на спорта е силно конкурентен и единственият начин да оцелееш в тази много трудна заобикаляща те среда е да продължиш да се разрастваш. Единственият начин да включиш повече хора в нашия спорт е да дадеш разнообразие. Ние няма да имаме само гребци по академично гребане, но имаме също гребци в морето и гребци с машини. Това ни помага да разширим значително интересуващите се и хората, които могат да се включат в нашия спорт.

FISA има ли нови членове?

Имаме 159 членове и за следващия конгрес получихме 3 предложения за нови членове, от които мисля, че едно или две от тях ще бъдат приети. И наистина за някои федерации, които са от малки острови в Океания или Карибския басейн, единственият начин да развиват гребане това е морско гребане.

Чух информация, че в Китай ще има състезание на дистанция от 500 метра, докато стандартната дистанция в гребането е 2000 метра. Тази дистанция е одобрена от FISA или е просто китайско желание?

Това е по-скоро подбуждане да заведем гребането в емблематични места на големи гредове. В град Шанхай ще имаме изключителен декор за най-добрите гребци и това ще ни позволи да насърчаваме нашия спорт. И това е събитие след сезона. Гребците ще бъдат в празнична обстановка. Това ще бъде по-скоро празник на гребането, за да покажем нашия спорт с най-добрите състезатели, но в никакъв случай не променяме фундаменталната основа на нашия спорт.

На олимпиадата през 2028 година за първи път ли ще бъде включена дисциплината морско гребане?

Точно така и това е прието от МОК. Имаше 17 предложения на олимпиадата да бъдат включени нови дисциплини, но само единствено морското гребане бе приета като олимпийска дисциплина. В Лос Анджелос ще имаме класическо гребане и 3 състезания по морско гребане. В класическото гребане ще имаме 12 дисциплини, а в морското гребане дисциплините ще бъдат 3 – мъже, жени и смесени двойки и ще дадем 3 медала.

На олимпиадата ще участват ли парагребци?

От 2008 година – Пекин, ние сме на олимпийските игри с парагребци. Те се състезават в 5 дисциплини.

Каква е идеята на сегашното състезание в Пловдив от Световната купа по гребане?

Това, което мога да кажа като президент на FISA е, че сме много щастливи, казвам го от името на екипа да сме в Пловдив. Тук има отличен гребен канал. Това състезание е Световна купа №2. Ние сме малко разочаровани заради отсъствието на някои европейски страни в това състезание. За съжаление е така. Но ще се върнем отново за Световното първенство за младежи през август. Имаме много опитен Организационен комитет, защото тук в Пловдив често се провеждат големи състезания. В същото време знаем, че имате амбиция да подобрявате условията – например да ремонтирате зданията, които почват малко да остаряват. Знаем, че имате програма за обновяване на остаряващите сгради. Имате и проект за успоредно водно трасе, който е на хартия от много години. Да се надяваме в един момент да се осъществи. Ние сме оптимисти за бъдещето, но има работа, която трябва да се свърши.