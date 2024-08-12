Олимпийските игри в Париж приключиха. В последния ден бяха раздадени 13 комплекта медали, които определиха и крайното класиране. На четвърти поредни Олимпийски игри първото място в класирането е за Съединените щати, пише Mediapool. Те завършиха със 126 отличия – 40 златни, 44 сребърни и 42 бронзови, а втори са спортистите от Китай с 91 (40, 27, 24). Третата позиция е за Япония с 45 медала (20, 12, 13). Франция е номер 1 в Европа и общо пета в подреждането с рекорден брой медали за страната – 64, от които 16 златни, 26 сребърни и 22 бронзови.

България завърши на 26-о място в класирането по медали на Олимпийските игри във френската столица, което е най-доброто представяне за страната от началото на века със спечелените три златни, един сребърен и три бронзови отличия в Париж.

Крайно класиране по медали на Олимпийските игри в Париж:

страна златни сребърни бронзови общо

1. САЩ 40 44 42 126

2. Китай 40 27 24 91

3. Япония 20 12 13 45

4. Австралия 18 19 16 53

5. Франция 16 26 22 64

6. Нидерландия 15 7 12 34

7. Великобритания 14 22 29 65

8. Република Корея 13 9 10 32

9. Италия 12 13 15 40

10. Германия 12 13 8 33

11. Нова Зеландия 10 7 3 20

12. Канада 9 7 11 27

13. Узбекистан 8 2 3 13

14. Унгария 6 7 6 19

15. Испания 5 4 9 18

16. Швеция 4 4 3 11

17. Кения 4 2 5 11

18. Норвегия 4 1 3 8

19. Република Ирландия 4 0 3 7

20. Бразилия 3 7 10 20

21. Иран 3 6 3 12

22. Украйна 3 5 4 12

23. Румъния 3 4 2 9

24. Грузия 3 3 1 7

25. Белгия 3 1 6 10

26. БЪЛГАРИЯ 3 1 3 7

27. Сърбия 3 1 1 5

28. Чехия 3 0 2 5

29. Дания 2 2 5 9

30. Азербайджан 2 2 3 7

Хърватия 2 2 3 7

32. Куба 2 1 6 9

33. Бахрейн 2 1 1 4

34. Словения 2 1 0 3

35. Тайван 2 0 5 7

36. Австрия 2 0 3 5

37. Хонконг 2 0 2 4

Филипините 2 0 2 4

39. Алжир 2 0 1 3

40. Индонезия 2 0 1 3

41. Израел 1 5 1 7

42. Полша 1 4 5 10

43. Казахстан 1 3 3 7

44. Реп. Южна Африка 1 3 2 6

Ямайка 1 3 2 6

Тайланд 1 3 2 6

47. Етиопия 1 3 0 4

48. Швейцария 1 2 5 8

49. Еквадор 1 2 2 5

50. Португалия 1 2 1 4

51. Гърция 1 1 6 8

52. Аржентина 1 1 3 5

Египет 1 1 3 5

Тунис 1 1 3 5

55. Ботсвана 1 1 0 2

Чили 1 1 0 2

Уганда 1 1 0 2

Сейнт Лусия 1 1 0 2

59. Доминиканска реп. 1 0 2 3

60. Гватемала 1 0 1 2

Мароко 1 0 1 2

62. Доминика 1 0 0 1

Пакистан 1 0 0 1

64. Турция 0 3 5 8

65. Мексико 0 3 2 5

66. Армения 0 3 1 4

Колумбия 0 3 1 4

68. КНДР 0 2 4 6

Киргизстан 0 2 4 6

70. Литва 0 2 2 4

71. Индия 0 1 5 6

72. Молдова 0 1 3 4

73. Косово 0 1 1 2

74. Кипър 0 1 0 1

Фиджи 0 1 0 1

Йордания 0 1 0 1

Монголия 0 1 0 1

Панама 0 1 0 1

79. Таджикистан 0 0 3 3

80. Албания 0 0 2 2

Гренада 0 2 0 2

Малайзия 0 2 0 2

Порто Рико 0 2 0 2

84. Кабо Верде 0 0 1 1

Кот д’Ивоар 0 0 1 1

Отбор на бежанците 0 0 1 1

Перу 0 0 1 1

Катар 0 0 1 1

Сингапур 0 0 1 1

Словакия 0 0 1 1

Замбия 0 0 1 1