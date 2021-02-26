Дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив вече е със собствена страница във Фейсбук

Целта била да се улеснят максимално жителите на града в стремежа им да получават бърза и точна информация за общинските лечебни заведения

Дирекция „Здравеопазване“ на Община Пловдив създаде своя собствена страница в социалната мрежа Фейсбук. Тя носи точно това име – „Дирекция Здравеопазване Община Пловдив“ и ще бъде администрирана от служител на дирекцията.

„Създадохме отделна страница на дирекцията, за да улесним максимално жителите на града в стремежа им да получават бърза и точна информация за общинските лечебни заведения. На тази страница не само ще се публикуват актуални новини, а и ще може да се задават въпроси от потребителите относно общинското здравеопазване, на които ще се отговаря бързо и компетентно“, поясни директорът на Дирекция „Здравеопазване“ Калин Калинов.

Страницата е на адрес: https://www.facebook.com/ permalink.php?story_fbid= 101062448708739&id= 101021302046187