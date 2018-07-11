Разследване

От секретариата на ЧУ „Дружба“ в Пловдив обещаха да направят опит за коментар от ръководството, относно информацията, че са финансирани от организация близка до ФЕТО

17:13ч, сряда, 11 юли, 2018
На единствения обявен телефон за връзка секретарката на училището ни отговори на въпроса с въпрос: „Наистина ли е казано такова нещо“, после заяви, че не е оторизирана да разговаря с медии

Таня Грозданова

На телефона за контакти в частно училище „Дружба“ в Пловдив отговаря технически секретар. Дамата не каза името си, след като наш репортер ѝ се представи и помоли за коментар, относно информацията, изнесена днес на официален брифинг в Генералното консулство на Турция в града под тепетата, че организация близка до терористичната ФЕТО финансира училището.  

Припомняме, че Н.Пр. г-н Хюсейн Ергани – генерален консул на Република Турция в Пловдив, даде актуална информация за това докъде е стигнала борбата на южната ни съседка с метежниците от 15 юли 2016-а година. На срещата стана ясно, че органите на реда в България са уведомени от турските си колеги за дейността на организацията, отговорна за опита за преврат, както и за факта, че за две частни училища и една медия в България има данни, че са свързани с организацията и получават средства от нея.

Секретарката на училището ни отговори с учудване в гласа и въпроса „наистина ли е казано такова нещо“, после заяви, че не е оторизирана да разговаря с медии. На настоятелната ни молба за връзка с ръководството отвърна с ангажимент, че ще направи опит.

От редакцията оставихме телефон за връзка.

Очаквайте продължение по темата   

