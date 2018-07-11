От секретариата на ЧУ „Дружба“ в Пловдив обещаха да направят опит за коментар от ръководството, относно информацията, че са финансирани от организация близка до ФЕТО

На единствения обявен телефон за връзка секретарката на училището ни отговори на въпроса с въпрос: „Наистина ли е казано такова нещо“, после заяви, че не е оторизирана да разговаря с медии

Таня Грозданова

На телефона за контакти в частно училище „Дружба“ в Пловдив отговаря технически секретар. Дамата не каза името си, след като наш репортер ѝ се представи и помоли за коментар, относно информацията, изнесена днес на официален брифинг в Генералното консулство на Турция в града под тепетата, че организация близка до терористичната ФЕТО финансира училището.

Припомняме, че Н.Пр. г-н Хюсейн Ергани – генерален консул на Република Турция в Пловдив, даде актуална информация за това докъде е стигнала борбата на южната ни съседка с метежниците от 15 юли 2016-а година. На срещата стана ясно, че органите на реда в България са уведомени от турските си колеги за дейността на организацията, отговорна за опита за преврат, както и за факта, че за две частни училища и една медия в България има данни, че са свързани с организацията и получават средства от нея.

Секретарката на училището ни отговори с учудване в гласа и въпроса „наистина ли е казано такова нещо“, после заяви, че не е оторизирана да разговаря с медии. На настоятелната ни молба за връзка с ръководството отвърна с ангажимент, че ще направи опит.

От редакцията оставихме телефон за връзка.

Очаквайте продължение по темата