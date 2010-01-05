Златка Димитрова: Нека летим през 2010-а



Криле. Това пожелавам на всички за новата 2010. Здраве, за да имаме сили да разперим крилата си. Вдъхновение, за да се отлепим от земята. Муза, за да прелитаме елегантно над всичко грозно, гадно и сиво. Нека годината премине в красив полет към мечтите, идеалите и любовта. Аз вече летя. Размахах криле още в първия ден на новата година. През 2009-а животът ми поднесе куп приятни изненади, за които съм благодарна на съдбата. Тази година мисля да не я намесвам и да се сюрпризирам сама. Имам няколко желания, които съм твърдо решена да реализирам. Едно от тях е да продължавам да оформям и без това прелестната си снага. С много спорт и малко чужда намеса. Мечтая да ФЛИРТувам от екрана. Как, ще разберете по някое време през годината. Целувам ви.