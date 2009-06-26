Угасна звездата на Краля на попа
Лунния пътешественик Майкъл отпътува към вечността
Целият свят скърби след новината за внезапната кончина на Краля на поп музиката Майкъл Джексън. Една от най- големите звезди на 20- ти век издъхна на 50-годишна възраст. Сърцето на Джако спряло по обед американско време, а лекарите се борили повече от час за живота му, докато го транспортирали в болницата на Калифорнийския университет в Лос Анджелис, но там Майкъл починал. Въпреки че официалната причина за смъртта е спиране на сърдечната дейност, по американските медии веднага се появиха спекулации за злоупотреба с приспивателни, с които краля имал проблем според негов бивш адвокат. Истината ще излезе наяве след аутопсията днес.
Кралят на попа трябваше да се завърне на сцената на 13 юли в Лондон. Първият му концерт за последните повече от 10 години така и няма да се състои.
Независимо от всички скандали, в които певецът беше забъркван през годините, загубата за феновете по целия свят е огромна. Космическата популярност на Майкъл може да бъде сравнена само с шепа звезди през последният век- Бийтълс, Елвис и Синатра. Лунния пътешественик вече обикаля в друго измерение с емблематичната си походка. Сега остават само имитаторите.
Мадона: Не мога да спра да плача. Винаги съм се възхищавала на Майкъл Джексън. Светът загуби един от най-великите, но музиката му ще живее завинаги. Моето сърце страда заедно с трите му деца и семейството му. Поклон пред паметта му!
Шер: Заливат ме толкова много емоции от новината за смъртта му. Когато мисля за него, си спомням онова малко момче, онзи тийнейджър, който срещнах за първи път. Той бе страхотен и изпълнен с оптимизъм. Ще го запомня именно по този начин.
Ъшър: Нямаше да бъда този артист, изпълнител и филантроп, който съм днес, без влиянието на Майкъл. Той промени културата, разруши границите и промени радио форматите. С музиката си той направи възможно, хора като Опра Уинфри и Барак Обама да имат такова огромно влияние в съвременния свят. За легенда като Майкъл Джексън едва ли е възможно сравнение.
Бритни Спиърс: Толкова се вълнувах от предстоящото му шоу в Лондон. Турнето щеше да съвпадне с моето и планирах да летя дотам, за да го видя. Беше вдъхновение за мен през целия ми живот и няма как да скрия покрусата от смъртта му.
Джъстин Тимбърлейк: Загубихме един гений и истински посланик не само на поп музиката, но и на музиката като цяло. Той бе вдъхновение за много поколения и винаги ще ценя моментите с него на сцената, както и всичко, което научих от него за музиката. Сърцето ми е със семейството му и хората, които бяха най-близки до него.
Куинси Джоунс (Продуцент на албума „Thriller“): – Буквално съм разтърсен от новината за смъртта му. Майкъл притежаваше всичко – уникален талант, грация, професионализъм и пълната отдаденост към музиката, която прави един изпълнител звезда. Чувствам се сякаш съм загубил малкия си брат и и част от душата ми си отиде с него.
Лайза Мари Пресли (бивша съпруга на Джексън): – Толкова съм тъжна и объркана, в момента още дори не мога да осъзная случилото се. Сърцето ми е буквално разбито. Страдам и за семейството му и децата му, които бяха всичко за него. Това е толкова голяма загуба, не само за всички негови близки, но дори и в световен мащаб. В такъв момент думите не са достатъчни.
Брук Шийлдс (Дългогодишна приятелка): Сърцето ми е изпълнено с тъга за опустошителната загуба на моя верен приятел. Той бе не само необикновен приятел, но и необикновен човек, артист, който даде много за развитието на музиката по света. Присъединявам се към семейството и почитателите му в скръбта им.
Нийл Портноу (президент и главен изпълнителен директор на Звукозаписната академия, организираща наградите „Грами“): Рядко светът е получавал подарък от величината на артистичността, таланта и визията на Майкъл Джексън. Той е истинска музикална икона, чийто глас и сценично поведение са неподражаеми във всяко едно отношение.
MC Hammer: Ще скърбя за моя приятел, брат, учител и вдъхновение. Той даде на мен и семейството ми надежда и аз никога нямаше да бъда същият без него.
Джо Пеши (актьор): – Успехът му на сцената бе удивителен и действително заслужен. Той беше толкова развълнуван от предстоящото си завръщане на сцената. Поклон!
Майкъл Джоузеф Джексън е роден на 29 август 1958 г. в Гери, Индиана, САЩ. Той е седмото от деветте деца в семейството, в което има още три момичета и пет момчета. През 1965 г. той и братята му Джаки, Тито и Джърмейн сформират групата „The Jackson 5“, a по-късно „The Jacksons“. През август 1969 г. подписват първия си договор и записват песента „I want you back“. Успехът е зашеметяващ. През 1971 г. албумите им са най-купувани в Щатите. От 1971 до 1976 г. издават не по-малко от 11 албума. През 1979 г. „The Jacksons“ бият всички рекорди с албума си „Triumph“. През 1984 г. издават супер-албума „Victory“. На 7 години Майкъл става солист на „Jackson 5“. На 11 вече е звезда, а на 20 пее първото си соло.
През 1978 г. той играе с Даяна Рос във филма „The wizz“. През следващата година излиза и първият му соло албум „Off the wall“ (16 милиона продадени копия). Майкъл печели награда „Грами” в категорията „най-добър R&B изпълнител“. През декември 1982 г. излиза албумът „Thriller“. Той съдържа хитове като Billie Jean, Beat it, The girl is mine (дует с Пол Маккартни). Това е най-продаваният диск в историята на музиката. Той позволява на Майкъл да спечели 8 награди „Грами”.
През 1985 г. Майкъл става героят на филма „Капитан Ео“ (Captain EO). В края на 1987 г. Майкъл издава “Bad” с Bad, Liberian girl, Leave me alone, I just can’t stop loving you, Man in the mirror, Smooth criminal, The way you make me feel, Speed demon, Dirty Diana, Another part of me. Същата година организира световно турне “Bad”.
През 1988 г. издава биографичната си книга “Moonwalk”(„Лунна стъпка“).
През ноември 1991 г. излиза “Dangerous”. Албумът съдържа: Jam, In the closet, Remember the time, Will you be there, Who is it, Heal the World, Black or White.
На 24 февруари 1993 Майкъл получава на 35-тата церемония на Grammy Awards наградата “Жива легенда” пред 1,2 милиарда зрители!
През февруари 1983 г. в клипа му Billie Jean, Майкъл зашеметява с известния “moonwalking” – танцова стъпка, невиждана до тогава.
Майкъл създава така наречените “short-films” (мини-филми)- Bad, режисиран от Мартин Скорсезе, трае 18 мин. Liberian girl събира едни от най-добрите актьори: Упи Голдбърг, Джон Траволта, Оливия Нютън-Джон, Розана Аркет, Стивън Спилбърг…. В Remember the time участва Еди Мърфи, а в In the closet – Наоми Кембъл.
С Black or White през ноември 1991 Майкъл разкрива на публиката морфинга, специална компютърна техника, благодарение на която лицето на един човек може да се промени до неузнаваемост. В клипа участва Маколи Кълкин, а всичко това струва 25 млн. франка. През 1985 г. написва заедно с Лайнъл Ричи песента We are the world. Тази песен е изпълнена от повече от 50 известни личности за борбата срещу глада в Африка.
През 1992 той създава фондацията Heal the world, която помага на децата от цял свят. През 1997 издава Blood on the dance floor, който включва ремикси на песните от албума History и 5 нови песни (“Blood on the dance floor”, “Is it scary”, “Ghosts”, “Superfly sister”, “Morphine”). Малко по-късно излиза филмът “Ghosts”, който включва песните “Is it scary” и “Ghosts” като сценарият е написан от Майкъл и Стивън Кинг. Този албум се превръща в най – продаваният ремикс – албум. Последният албум Invincible излиза през октомври 2001 г. и включва хитове като “You rock my world”, “Cry”(„Плачи“), “Butterflies”(„Пеперуди“), “Lost Children”. През същата година Майкъл създава песента “What more can I give” – новата му благотворителна акция! Потресен от ужасяващите терористични атаки срещу Америка още на следващия ден той се обажда на някои свои колеги с поканата да се включат в новият му благотворителен сингъл. В този проект участват много именити хора: Марая Кери, Бионсе Ноулс, Анастейша, Селин Дион, Рики Мартин и много други.
„В момента най-важното за мен е да видя отново усмивки по лицата на тези хора, които загубиха толкова много….Песента е като молитва, която повтаряш непрекъснато. Трябва ни мир, разбирателство, любов и единство. Бих искал целия свят да запее тази песен заедно с мен!” казва Майкъл седмица по-късно, видимо разтресен от трагедията.
Майкъл има 2 брака. На 26 май 1994 г., той се жени за Лиса Мари Пресли, дъщерята на Елвис, „Кралят на рока”. Две години по-късно те се развеждат (19 януари 1996 г.). На 14 ноември същата година най-изненадващо се жени за медицинската сестра Деби Роу. Развеждат се през октомври 1999 г. На 13 февруари 1997 г. се ражда синът му Принс-Майкъл Джуниър, а на 3 април 1998 г. и дъщеря му Перис-Майкъл Кетрин.
През 2009 г. лекарите установяват, че Джексън страда от рядка генетична болест на белите дробове. Самият той потвърждава, че я има от години, но състоянието му се влошава сериозно, припомня агенция „Фокус“.
