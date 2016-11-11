Специалист разказва как живеят астронавтите в космоса

Антонио Фортунато: Трябва да си луд, за да се занимаваш с космоса

Международната космическа станция се използва и за туризъм

Паулина Гегова

Антонио Фортунато е Заместник-директор по операции на европейските астронавти на борда на Международната космическа станция (МКС) към Немската космическа агенция (DLR). Снощи той гостуваше на Природонаучния музей в Пловдив, за да разкаже по-подробно как живеят астронавтите в космическите совалки. Антонио тренира астронавти от 10 години. Той и екипът му ги учат как да се приспособяват към космическите норми и аномалии.

Европейската космическа агенция е една от най-развитите в света. Повечето хора смятат, че САЩ и Русия са главните сили в астрономията, но истината е, че и Европа дава своят голям принос за развитието на науката.

Международната космическа станция (ISS) е съвместен проект и изграждането й започва през 1998г. Височината й е около 400 km над земната повърхност, 100 m широка и 600 m висока. Движи се с 7,6 km/s и може да се види с невъоръжено око от земята. Има дори сайтове, където може да се провери кога станцията ще прелети над определен град. В станцията работят пилоти, инженери, физици, химици, биолози и други. Смята се, че МКС ще издържи най-много до 2020-та година, а след това ще бъде заменена от нова. В момента Китай строи по-голяма космическа станция.

Животът в космоса е много сложен, обяснява Антонио. Най-краткият престой е 15-тина дни, а най-дългият – 14 месеца. При първото няма толкова проблеми, но когато прекарваш в станция по 6 месеца, трябва да си наясно с много неща, да подготвяш всекидневно тялото си, защото то се приспособява към тамошните физически закони, или липсата им, и когато се върнеш на земята има опасност тялото ти да се „развали“. Точно затова грижата в космоса се разделя на няколко компонента:

-Храна

Космонавтите трябва да се хранят добре. Храната се подбира от цял свят и отговаря на вкусовете на пилотите. Ако за 15 дни престой можеш да се храниш с хапчета, то не по същия начин стоят нещата за по-дълъг период. Рецепторите за вкус се променят в открития космос, затова трябва да се подбират качествени продукти.

-Физически тренировки

Спортът е от изключителна важност когато живееш в такова затворено пространство, без гравитация. Сърцето не работи толкова интензивно, костите не носят теглото, на което са свикнали на Земята. Ако не се грижат за тялото си, при завръщане у дома, астронавтите имат проблеми с двигателната си култура, затова докато са в станцията спортуват всеки ден. За целта имат приспособени уреди за раздвижване. Наподобяват фитнес колелата, но без седалки.

-Вода

През 2011 г. Америка решава да спре главния източник на вода, което прави употребата й доста по-сложна. Заради оскъдните количества на астронавтите им се налага да рециклиран урината и да я използват за пиене. Същият проблем лежи и с къпането. Веднъж са пробвали да монтират душ, но опитът бил неуспешен, затова сега специалистите не се къпят, а използват мокри кърпички, за да се поддържат чисти. Пиенето се осъществява посредством водни фонтани, а приемът на течности става със сламки.

-Спане

Обикновено режимът за сън е от 21:30 до 06:00. Въпреки това много често космонавтите отделят за сън не повече от 3-4 часа. На човешкото тяло не му е трудно да свикне с времевата разлика в космоса, може би защото там времето е относително. Там времето върви по Гринуич и няма особена разлика. Легла няма. Астронавтите спят в спални чували, окачени на стените.

-Лекарства

Учудващо, но земните лекарства нямат ефект в космоса. Специалистите все още не знаят каква е причината. За сметка на това, на станциите винаги има по един професионален медик, трениран за кризистни ситуации.

-Животни

Много пъти в космоса са се взимали животни за експерименти. Изследва се как им се отразява средата и какви аномалии предизвиква. Изстрелвали са се мишки, риби, зайци, дори паяк.

-Техника

Станциите са изпълнени с различни технологически машини и компютри, които се използват за изследователски дейности. Компютрите са стари, работят с линукс. Има и няколко прикрепени роботи-ръце към конструкцията и два радиатора.

-Ментални проблеми

Дали човек ще полудее или не зависи от това колко време прекара в станцията. Екипите са от 6 човека и понякога се създават конфликти, но никога не се е стигало до по-сериозни ексцесии.

За да се занимаваш с космоса, трябва да си луд по начало, смее се Антонио Фортунато, като обяснява, че до сега не са се отчитали физически разпри.

Да живееш в космоса е отговорност, която не е за всеки. Точно затова Фортунато и екипът му отдават работата си на това да възпитат колкото се може по-добре астронавтите към различния начин на живот, за да им е максимално удобно и комфортно. Освен за изследователска дейност, МКС се използва и за туризъм. На нея се е осъществявала дори една сватба.