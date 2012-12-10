Ген. Симеон Симеонов отдаде чест на лейтенант Радко Димитриев



Началникът на генералния щаб на българската армия Симеон Симеонов дойде в Пловдив за тържественото откриване на паметник на генерал лейтенант Радко Димитриев в квартал Гладно поле. Ген. Симеонов тържествено махна бялото платно, за да разкрие скулптурата на Атанас Карадечев, след което застана мирно пред каменния лик на Димитриев и отдаде чест.

Паметникът на прославения български военачалник, извоювал блестящи победи в сраженията при Лозенград, Бунархисар и Люлебургас през Балканската война 1912-1913г, е резултат от доброволна инициатива за набиране на средства. Проектът е изготвен от архитект Дечко Дяков и скулптура Атанас Карадечев. На церемонията присъстваха областният управител Здравко Димитров, кметът Иван Тотев, председателят на БСП в Пловдив Георги Гергов, народни представители, общински съветници и граждани.















