Началникът на генералния щаб на българската армия Симеон Симеонов дойде в Пловдив за тържественото откриване на паметник на генерал лейтенант Радко Димитриев в квартал Гладно поле. Ген. Симеонов тържествено махна бялото платно, за да разкрие скулптурата на Атанас Карадечев, след което застана мирно пред каменния лик на Димитриев и отдаде чест.

Паметникът на прославения български военачалник, извоювал блестящи победи в сраженията при Лозенград, Бунархисар и Люлебургас през Балканската война 1912-1913г, е резултат от доброволна инициатива за набиране на средства. Проектът е изготвен от архитект Дечко Дяков и скулптура Атанас Карадечев. На церемонията присъстваха областният управител Здравко Димитров, кметът Иван Тотев, председателят на БСП в Пловдив Георги Гергов, народни представители, общински съветници и граждани. Image title
  1. Национални предатели- русороби награждават и честват своите предшественици – врагове на България! Позор е този национален предател да и ма над 10 паметника в България и 3 от тях са изградени след уж освобождението от съветското робство през 1989 г.

