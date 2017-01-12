Фирми от пловдивско дирят кадри в региони с висока безработица

Работодателите от „Тракия икономическа зона” започват срещи в пет града от страната

Големи компании от Пловдив и региона тръгват на лов за работна ръка в пет града от страната. В края на миналата година стартира стратегическа инициатива за привличане на кадри от региони с висока безработица за най-големите работодатели от Тракия икономическа зона /ТИЗ/. По време на Информационните дни на кариерата представители на Сенсата Технолоджис България, АББ България, Белла България, Кауфланд България, Либхер Хаусгерете – Марица, Биомашиностроене и Галакси Инвестмънт Груп ще се срещнат с потенциални кандидати от общини с висока безработица. Срещите с работодателите ще се проведат в градовете Ловеч, Сливен, Стамболийски, Монтана и Бяла Слатина.

Представители на компаниите ще присъстват на събитията, за да презентират свободните позиции и изискванията към тях. При готовност от страна на кандидатите могат да се проведат и интервюта на място. Ще бъде представена и информация за възможностите за преместване и условията на живот в Пловдив. Общината заявява подкрепата си за проекта и готовност да осигури достатъчно места в училищата и детските градини за записване на децата при преместване на цели семейства. Ключово е изграждането на жилища за индустриални работници, което предстои по проект на „Клъстер Тракия икономическа зона“.

Организаторите от JobTiger, с подкрепата на фондация „Тръст за социална алтернатива“ и „Клъстер Тракия икономическа зона“, ще проведат предварителни срещи, както в градовете на събитията, така и в близки населени места, на които ще разяснят на търсещите работа как могат да се подготвят за срещата с работодателите. Избрани са общини, с равнище на безработица по-високо от средното за страната. С най-висок процент безработица са общините Бяла Слатина и Криводол, съответно 40.36% и 44.47%.

Датите на срещите:

24 януари (вторник) – Ловеч //хотел Президиум Палас, 17:00 – 20:00

28 януари (събота) – Сливен //Читалище "Зора", 10:00 – 13:00

04 февруари (събота) – Стамболийски //Читалище "Н. Й. Вапцаров", 10:00 – 13:00

10 февруари (петък) – Монтана //хотел "Огоста", 17:00 – 20:00

11 февруари (събота) – Бяла Слатина //Читалище "Развитие-1892", 10:00 – 13:00