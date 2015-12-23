Венци Каймаканов и Иван Чомаков на тайна среща край шосето

Старите високи приятели между Мерцедесите си на бензиностанция на околовръстното

Мила среща между стари високи приятели. На тази твърде любопитна гледка попадна око на Под тепето днес по обяд. Скандалният областен управител и настоящ депутат от ДПС Венцислав Каймаканов и бившият кмет на Пловдив два мандата Иван Чомаков се видяха предпразнично и твърде инкогнито. Двамата потънаха в разговор, очевидно организиран с предварителна уговорка, но на твърде необичайно за общественото им положение място- край бензиностанция на околовръстното шосе, на кръговото за Пазарджик. На срещата и двамата дойдоха с лъскави Мерцедеси- народният представител с прословутия си джип GL, а бившият градоначалник с чисто нов GLC, чиято цена е минимум 100 хиляди лева. Каква е била темата на разговор сред шума от летящите наблизо автомобили- няма как да ви предадем. Но ще ви припомним изключително интересните им взаимоотношения през годините. Помежду им няма нищо официално и документално. Но неофициално двамата имат сериозни бизнес и политически връзки. Дълго време се носеше слухът, че Иван Чомаков има силно влияние в делата на „Юрий Гагарин”, когато предприятието бе оглавявано, а в последствие приватизирано именно Венци Каймаканов и брат му Благой. Към днешна дата печатницата вече е в актива на Делян Пеевски.

Друга негласна градска тайна, че Каймаканов и Чомаков са свързани и с други бизнес начинания, като тютюневия склад до магазин за мебели Галеро. Там официална връзка в някакъв момент е имало между брата на народния представител и роднина на бившия скандален кмет на Пловдив. С Венци Каймаканов и Иван Чомаков се свързва и бизнес центърът край Колодрума, на булевард „Менделеев“ срещу Баумакс, който наскоро бе купен от собственика на Кепитъл Сити Център.

Отношенията между двамата проличаха и в момента, в който Иван Чомаков сдаде кметския пост, а Каймаканов тръгна към политиката със скок в дълбокото. За да се удави. Той се кандидатира за несависим кандидат за кмет на изборите след епохалните два мандата на Чомаков. Беше ясно на всички, че именно Каймаканов е приемникът на бившия вече градоначалник. Тук изплува и връзката с Георги Гергов, който тогава подкрепяше Венцислав, а в последствие Иван Чомаков стана част от структурите на панаира и медийната група там.

Какво свързва двамата герои от околовръстното днес и защо организират милите си предколедни срещи на шосето? Въпроси, на които отговор нямаме.