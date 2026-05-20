Пламен Панов поема ресора му

Владимир Темелков от днес няма да изпълнява функциите на заместник-кмет на Община Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ поради поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната.

Бойко Борисов: Вадя Темелков от Пловдив

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и екипът на Община Пловдив благодарят на Владимир Темелков за всеотдайния труд и ангажираността в работата му за развитието на града.

„Пожелаваме на г-н Темелков успех в новото предизвикателство и ползотворна работа в отговорната дейност, която поема. Вярваме, че със своята енергия и опит той ще продължи да работи със същата отдаденост“, заяви кметът Костадин Димитров.

Със заповед на кмета ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ в Община Пловдив ще бъде поет от заместник-кмета Пламен Панов.

Вчера бе първата обществена проява на Темелков в служебната му роля в последните пет месеца и половина, а както се оказа и последната- старт на строителството на нова сграда на Математическата гимназия. Припомняме, че в продължение на почти половин година вицето сякаш не бе част от градската управа. Като на фона на отсъствието си от общинските дела демонстрира свръхактивност по време на кампанията за парламентарните избори.

Днес закономерното се случи и той вече не е част от екипа на Костадин Димитров. А зад това клише, че кметът му благодари „за всеотдайния труд и ангажираността в работата му за развитието на града“ вероятно се крие въздишка от облекчение. Не само заради анонимността, в която бе излязъл зам.-кметът по образование от пет месеца, а и заради вътрешната опозиция, която той създаваше в общината и напрежението, генерирано от това.