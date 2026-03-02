ПП–ДБ поиска проверка на социалните разходи в Община Пловдив

Проверка на дейността и разходването на средства в дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив поискаха общинските съветници от групата на ПП–ДБ в Общински съвет – Пловдив. Инициативата е на съветника Тодор Токов, който е отправил официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Причината за искането са медийни публикации и постъпили сигнали от граждани, свързани с работата на дирекцията. Според вносителя темата засяга управлението на средства, предназначени за деца със специални потребности, хора с увреждания и социално уязвими граждани.

В питането се поставят въпроси дали е разпоредена вътрешна проверка за наличие на нерегламентирани или корупционни практики и дали е назначена комисия за извършване на одит.

Сред конкретните теми, по които се иска информация, са:

– разходването на преходни бюджетни остатъци за социални услуги;

– евентуален конфликт на интереси при сключване на договори за медицински изделия, лекарства и хигиенни материали;

– изборът на външни фирми за обучение на персонала;

– плащания по проекти на лица без реално пребиваване в страната;

– възлагане на държавно делегирани дейности на юридически лица с нестопанска цел без решение на Общинския съвет.

От групата съветници настояват отговорите да бъдат предоставени писмено в законоустановения срок, както и да бъдат приложени копия от евентуални заповеди за проверки и резултатите от тях.