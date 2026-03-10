БългарияНовини

Звено „Български документи за самоличност“ в РУ-Хисаря временно преустановява работа

Няма да бъде възможно извършване на административни услуги в паспортната служба на полицията в Хисаря на 11 и 12 март заради планирани дейности, свързани с прекъсване на електрозахранването.

Предварително поднасяме извинения за причиненото неудобство и напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията на областта могат да подават заявления за лични документи в останалите районни управления или в сектор „Български документи за самоличност“ към ОДМВР – Пловдив.  

