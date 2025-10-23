Засягат ли България санкциите на САЩ срещу „Лукойл“?

Управлението по контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ изброява десетки дъщерни дружества на „Лукойл“, които попадат под преките американски санкции, но всички те са базирани в Русия.

В съобщението на американското финансово министерство не са споменати задграничните дружества на „Лукойл“, но санкциите ще се прилагат и върху всички задгранични бизнеси, в които руската компания има над 50% собственост, пише Mediapool. В това число, изглежда, попада и българският бизнес на „Лукойл“.

САЩ наложиха санкции на петролните компании „Роснефт“ и „Лукойл“

„В резултат на днешните действия, цялото имущество и интереси в собственост на посочените или блокирани лица, описани по-горе, които се намират в Съединените щати или са във владение или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC“, се казва в съобщението на американското правителство.

В него се допълва, че „всички компании, които са собственост, пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече от едно или повече блокирани лица, също са блокирани“.

„Нарушенията на санкциите на САЩ могат да доведат до налагане на граждански или наказателни санкции на американски и чуждестранни лица. OFAC може да налага граждански санкции за нарушения на санкциите на основата на обективна отговорност“, се казва в съобщението.

Допълва се, че финансовите институции и други лица могат да рискуват да бъдат изложени на санкции за участие в определени транзакции или дейности с посочени или по друг начин блокирани лица.

„Чуждестранните финансови институции, които извършват или улесняват значителни транзакции или предоставят услуги, включващи военно-индустриалната база на Русия, включително всички лица, блокирани съгласно E.O. 14024 (въпросният пакет санкции), рискуват да бъдат санкционирани от OFAC“, се казва в съобщението на САЩ.

Изрично се уточнява, че участието в определени транзакции, включващи „Лукойл“, може да доведе до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции.