Вирус създава „зомби зайчета“

Жителите на Форт Колинс, Колорадо са забелязали странни зайци, които сякаш излизат от филм на ужасите – върху лицата и телата им се оформят израстъци, наподобяващи рога или пипала. В социалните мрежи тези животни бързо добиха прозвищата „зомби зайци“ и „Франкенщайн зайчета“, пише DailyMail.

Снимка: Gunnar Boettcher/AP Снимка: Gunnar Boettcher/AP

Какво причинява тези мутации?

Причината за този страховит външен вид е вирус, известен като Shope papillomavirus или cottontail rabbit papillomavirus (CRPV). Той предизвиква кожни образувания, които приличат на брадавици, но могат да се развият и в по-големи, твърди образувания — спираловидни или подобни на рога.

Вирусът се предава чрез ухапвания от насекоми – комари, кърлежи и бълхи – и е най-активен през летните месеци.

Усложнения и възстановяване

При дивите зайци инфекцията често преминава сама – при около 35% от случаите папиломите изчезват в рамките на шест месеца, когато организмът изгражда имунен отговор. Въпреки това, ако образуванията засегнат очите или устата, те могат да попречат на зайците да се хранят и виждат, което води до гладуване. В по-тежки случаи, особено при домашни зайци, вирусът може да предизвика кожен карцином – смъртоносен рак.

Има ли риск за хората?

Няма. Вирусът засяга само зайци и не може да се предава на хора, домашни любимци или други животни. Въпреки тревожния външен вид, експертите успокояват, че няма заплаха за здравето на хората.

Какво да правим?

Службите по опазване на дивата природа в САЩ препоръчват: „Не ги докосвайте“. Не хранийте и не опитвайте да помагате на болните зайци. Най-доброто, което можете да направите, е просто да ги наблюдавате от разстояние и да позволите природата да поеме своето.

Научна и фолклорна връзка

Инфекцията с Shope papillomavirus не е нова – вирусът е идентифициран още през 1930-те. Той е допринесъл за ранните научни открития, свързващи вирусите с рака, което по-късно доведе и до проучвания на хуманния папиломавирус (HPV).

Интересно е, че тази необичайна трансформация може да е вдъхновила легендата за jackalope – митичното северноамериканско същество, заек с рога.

Снимка на корицата: Michael Siluk/Universal Images Group – Getty Images