Верижна катастрофа взе жертва и блокира АМ „Тракия“

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на 27-ия километър, край село Вакарел, в посока София. Сигналът за инцидента е подаден около 14:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР-София.

По първоначална информация три леки автомобила са се сблъскали след аквапланинг, а впоследствие една от колите се е запалила. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Загиналият е служител на пътноподдържащата фирма „Автомагистрали“. По информация на пътния експерт Диана Русинова той и негови колеги обезопасявали участък след предходно произшествие, когато били ударени от автомобил, чийто водач също загубил контрол заради аквапланинг.

Двама от пострадалите са откарани с линейки в столични болници. По данни на полицията други хора са потърсили медицинска помощ със собствен транспорт. Към момента няма официална информация за състоянието на ранените.

Заради огледа на мястото движението в посока София е силно затруднено, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Снимка: Facebook/Diana Russinova