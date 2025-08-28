„Няма да има Палестинска държава“, заяви външният министър на Израел Гидеон Саар след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, която той определи като „много добра“.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западни съюзници за признаване на Палестина на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН. Решението беше обявено на съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни, който потвърди, че Отава възнамерява да подкрепи признаването заедно с Франция и Великобритания.

„Становището на федералното правителство е ясно – няма да се присъединим към инициативата, защото условията не са изпълнени“, заяви Мерц, цитиран от БТА.

В същото време постоянният представител на САЩ в ООН Дороти Ший съобщи, че при израелски удар по болницата „Насер“ са ликвидирани шестима членове на „Хамас“. При атаката са загинали най-малко 20 души, сред които и журналисти.