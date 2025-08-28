Новини

Външният министър на Израел: Няма да има Палестинска държава

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:33ч, четвъртък, 28 август, 2025
2 152 1 минута

„Няма да има Палестинска държава“, заяви външният министър на Израел Гидеон Саар след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, която той определи като „много добра“.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западни съюзници за признаване на Палестина на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН. Решението беше обявено на съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни, който потвърди, че Отава възнамерява да подкрепи признаването заедно с Франция и Великобритания.

„Становището на федералното правителство е ясно – няма да се присъединим към инициативата, защото условията не са изпълнени“, заяви Мерц, цитиран от БТА.

В същото време постоянният представител на САЩ в ООН Дороти Ший съобщи, че при израелски удар по болницата „Насер“ са ликвидирани шестима членове на „Хамас“. При атаката са загинали най-малко 20 души, сред които и журналисти.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:33ч, четвъртък, 28 август, 2025
2 152 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. При такава осведоменост кои и какви са жертвите, кой е от Хамас, кой не е, как службите на Израел проспаха атаката на Хамас преди няколко години? Или им трябваше повод за изтреблението, което провеждат сега?

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина