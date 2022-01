Ъндърграунд звезда на съвременния танц от Южна Корея идва в Пловдив

Знаково име на корейския авангард, първият асоцииран артист на престижния Театър дьо ла Вил в Париж от азиатска държава и една от най-интересните фигури на съвременната танцова сцена, хореографът Еън-Ми А гостува за първи път в България. На 3 юни, от 19:30ч, в Дом на културата “Борис Христов”, Пловдив, тя ще представи новия си спектакъл ДРАКОНИ / DRAGONS.

Завладяващо сценично творение с участието на млади танцьори от различни държави в Азия, ДРАКОНИ ни отвежда до магично и невиждано досега бъдеще. Спектакълът e една от най-големите продукции, част от дебютното пролетно издание на фестивала за съвременен танц ONE DANCE WEEK, което ще се проведе от 13 май до 6 юни. Билетите за ДРАКОНИ са вече в продажба в мрежата на EPAYGO и на касите на EASYPAY в цялата страна.

ДРАКОНИ

В свят, до известна степен вече доминиран от азиатската съвременна поп култура (от BTS до Black Pink и Squid Game), новият спектакъл на Еън-Ми А демонстрира младото поколение успява да намери място на традиционния корейски танц в съвременната поп култура. В ДРАКОНИ участват 13 танцьори-представители на поколението Z, които идват от Япония, Индонезия, Тайван, Южна Кoрея и Малайзия, 6 от които ще видим на сцената под формата на холограми. Заедно те създават ново време-пространство, обитавано от митичния Дракон. Фигура, която в азиатската култура е символ на трансцендентната сила, радостта и късмета, а в западния свят – свързвана с образа на злото, което трябва да бъде победено. И така, тонът е зададен за завладяващо изпълнение, което наподобява калейдоскоп от форми, цветове и ритми, в екстравагантния стил, който е запазената марка на “непослушното дете” на корейския танц.

“Работих усилено, изследвайки много различни региони на Азия, за да намеря и разбера по-добре танцьорите, родени след 2000-ната година и навършването на пълнолетие в свят, вече управляван от технологиите.“ – споделя Еън-Ми А. Заключението: в Азия поколението Z се справя с бъдещето с радост и ентусиазъм.

ЗА ДРАКОНИТЕ | БЕЛЕЖКА ОТ ХОРЕОГРАФА:

“Във всеки културен пейзаж, вкоренен в християнството, разбира се, такова същество може да бъде само чудовище, което трябва да бъде унищожено. Но в повечето други области на света драконът отдавна функционира като символ на трансцендентна сила и мъдрост, способен да дарява човечеството със силата и смелостта, необходими за преодоляване на големите световни катаклизми. Да не говорим за гъвкавостта и устойчивостта за приспособяване и процъфтяване сред бързите промени.

Имайки предвид тези термини, тогава как да разбираме дракона? „Ние“, тоест днешните, които се оказваме разочаровани от обещанието за споделен просперитет чрез глобализацията; „ние“, които се страхуваме да не знаем какво ни предстои; „ние“, които загубихме тези искрящи визии на ХХ век за бъдещето. Ако трябва да си представим истински дракон от 2020-те, да речем, гледащ напред към 22-ри век, как би трябвало да изглежда той?”

ЗА ЕЪН-МИ А:

“Еън-Ми А е бъдещето.” – The Korean Times

Творческият маршрут на Еън-Ми А е белязан както от изучаването и изследването на шаманската традиция, така и от многото години, прекарани в Ню Йорк с Пина Бауш (която я кани много пъти във Вупертал). Тя е космополит, фигура от авангарда, но също така и хореограф на официалната церемония по откриването на Световното първенство по футбол през 2002 г. в Тегу (Корея) и с покани от най-големите фестивали и театри в света.

„Аз съм хореограф, който танцува, създава костюми, декори и върши ръчен труд. Това е моята техника за оцеляване в капиталистическото общество. Аз съм танцьор и предавам щастие, което не може да се купи с пари. Това е моя отговорност, както и радост.”– споделя Еън-Ми А в интервю пред Korean Times.

Като студентка тя участва в демонстрациите, които слагат край на военния режим в Южна Корея. Завършва изящни изкуства в прочутия университет Ewha Womans в Сеул, а същевременно изучава и традиционни корейски танци. Един ден среща по улиците на Сеул шаман, който танцува и пее с цялата си вътрешна сила. Тогава разбира, че трябва да създава автентично изкуство, идващо само от самата нея. В последствие се установява в Ню Йорк, където продължава обучението си в Tisch School of the Arts и започва да се занимава професионално със съвременен танц. Еън-Ми А прави своя дебют с „Paper Steps“ и основа компанията си Eun Me Ahn Company през 1988 г.

Във Франция екстравагантният й стил е открит през 2013 г. със спектакъла Princess Bari. След това тя става редовен гост на фестивала Paris Quartier d’Été и на Théâtre de la Ville, които представят поредица от творби, от Dancing Grandmothers до Dancing Teen Teen, които са актуална снимка на съвременното общество в Южна Корея. През 2015-2016 година Франция и Южна Корея отпразнуват 130 години от началото на дипломатическите си отношения със специално събитие– l’Année France-Corée 2015- 2016 (Годината Франция-Корея 2015-2016). В този период Еън-Ми А печели престижната награда Prix Culturel France-Corée 2015 за приноса си към разпространяването на съвременния корейски танц във Франция, връчена от Посланика на Република Корея във Франция. През 2018 година отново приковава световното внимание с интерпретацията си на севернокорейски танц (North Korea Dance by Eun-me Ahn), който от десетилетия е невидим на международната танцова сцена, а през същата година става и първият асоцииран артист на престижния Театър дьо ла Вил в Париж от азиатска държава.