Трима ранени в катастрофа край Садово

Мъж и две жени са ранени при сблъсък между два автомобила вчера край Садово. На сигнала около 16.15 ч. се отзовали служители от РУ-Асеновград. Установено е, че при извършване на неправилна маневра лек автомобил „Фолксваген“ отнел предимството на лек автомобил „Тойота“.

В болница са настанени 64-годишният водач на първата кола и негова спътничка, на 59 години. Прегледана и освободена за домашно лечение е 51-годишна жена, пътувала във втория автомобил с 56-годишен шофьор.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата мъже са отрицателни. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.