Тази снимка не показва австралийски танк в Украйна, а датски танк в Дания

Автор: Мирела Петкова

Източник: Factcheck.bg

Не е вярно, че снимка показва австралийски танк в Украйна, както твърди популярна публикация във Фейсбук;

Кадърът е реален, но е на него е заснет датски танк в Дания;

Танкът е използван за обучение на украински военни, но не е в употреба в датската армия.

В социалните мрежи се разпространява снимка на преобърнат камион, превозващ танк. Статусът към нея невярно твърди, че това е австралийски танк, пристигнал в Украйна. Само публикацията в страницата „България“ от 26 март е събрала над 2200 споделяния.

Впоследствие невярното твърдение се разпространява и от десетки индивидуални профили в социалната мрежа Фейсбук.

В действителност, изображението е от Дания. На 22 март камион, превозващ танк, се преобръща на пътя между градовете Холстебро и Олборг. Танкът „Леопард 1“ е собственост на олборгската Асоциация за свалена от въоръжение бронирана транспортна техника и е бил използван за обучение в Холстебро. Според датски регионални медии танкът е бил използван за обучение на украински военни.

Това се налага, тъй като Нидерландия, Германия и Дания са дарили трицифрен брой танкове „Леопард 1“ на Украйна през 2023 г. Всеки такъв танк има нужда от четиричленен екипаж, което води до нуждата да се обучат близо 1000 военни за кратък период от време.

Според доклад на постоянната комисия по отбрана, външни работи и търговия към австралийския парламент от февруари 2024 г., Австралия не е изпращала танкове в Украйна до момента.

Проверено:

Не е вярно, че снимката показва австралийски танк, който е пристигнал в Украйна. Танкът е датски и е заснет в Дания. Кадърът е реален, но показва пътен инцидент в Дания, при който камион, превозващ танк – музеен експонат, се преобръща. Танкът не се използва в датската армия, а е бил използван за обучаване на украински военни.