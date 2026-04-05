София филм фест в Пловдив приключва с Вим Вендерс и документален филм за Оруел

София филм фест в Пловдив приключва в неделния 5 април с два страхотни филма. Ранната прожекция ни предлага среща с Вим Вендерс и един от неговите най-впечатляващи филми „Прекрасни дни“. Развиващата се в Япония лента пожъна успехи на фестивала в Кан през 2023 година, а по-късно се състезаваше и за международен Оскар, като първото в историята японско предложение на неяпонски режисьор. Филмът е една меланхолична разходка през ежедневието на един чистач на тоалетни в Токио. Прожекцията е от 16:00 часа.

Вторият филм е документална среща с автора на някои от най-легендарните антиутопии на 20 век Джордж Оруел. В „Оруел 2+2=5“ номинираният за Оскар режисьор Раул Пек предлага едно проницателно пътуване с множество паралели между романа „1984“ и съвремието ни. Прожекцията е от 18:30 часа.

София филм фест в Пловдив се провежда в LUCKY Дом на киното, а билети могат да се закупят от касите на ул. „Гладстон“ 1. Цената на билета е 6 евро, а за студенти и пенсионери – 5 евро. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.